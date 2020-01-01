المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس

أعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس (2 كانون الثاني 2019).

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، في بيان اليوم، (1 كانون الثاني 2020) إن “المحافظ أعلن، وحسب الصلاحيات التي منحت للمحافظين من مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، لإفساح المجال أمام أهالي صلاح الدين للتمتع بتلك الإجازة”.

كما قرر محافظ الأنبار، علي فرحان، في بيان اليوم الأربعاء، عن “تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع اقضية محافظة الانبار، باستثناء الدوائر الخدمية”.

إلى ذلك، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن “تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس”.

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي، قد قرر أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في عموم المحافظة، بمناسبة أعياد رأس السنة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في البلاد، اليوم الأربعاء، بمناسبة رأس السنة الجديدة، 1 كانون الثاني 2020.