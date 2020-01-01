بومبيو يتهم 4 قادة في الحشد بـ “تدبير الاعتداء” على السفارة الأميركية

اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الأربعاء، قادة من الحشد الشعبي بقيادة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

ونشر بومبيو، في تغريدة له على “تويتر” اليوم، 1 كانون الثاني 2019، صور أربعة من قادة الحشد وصفهم بأنهم “إرهابيين أتباع لإيران”، واتهمهم بأنهم من “دبروا الاعتداء” على السفارة الأميركية في بغداد.

وتابع قائلا “لقد تم تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليهما الوكلاء الإيرانيون هادي العامري وفالح الفياض، جميع الصور أدناه خارج سفارتنا”.

يأتي ذلك ردا على تداول صور كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات التي رافقت تشييع ضحايا الحشد الشعبي الذي قتلوا في هجمات أميركية على مقرات للحشد، حيث شارك في الاحتجاجات أيضا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي.

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، قد أعلنت عن مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 51 آخرين في غارات جوية على مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي.