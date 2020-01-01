توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين

ذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأربعاء، ان التوقعات الأخيرة لحالة الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين.

وقال عطيه، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، 1 كانون الثاني 2020، إن المنخفض الجوي مازال متمركزا على سواحل بلاد الشام ويسبب هنالك امطار متفاوتة مابين خفيفة الى معتدلة، ويعاني من اعاقة لتقدمه نحو البلاد نتيجة عائق جوي هو المرتفع المتمركز على شرق افريقيا والذي يمنع أي تطور لحالة جوية على الوسط والجنوب واغلب الاماكن في المنطقة الشمالية لأنه يسبب جفاف الاجواء وتناقص الرطوبة .

وأوضح ان “حركة المنخفض الجوي تكون بطيئة وتأثيراته محدودة على اماكن متفرقة خلال الايام المقبلة “، مبينا ان “صورة القمر الصناعي، تظهر حزاما من السحب العالية والمتوسطة ترافق مجرى تيار هوائي في الطبقات العليا، حيث تكون والأجواء غائمة بشكل جزئي في اغلب المدن هذا اليوم الاربعاء”.

وأضاف ان هناك استمرار لفرص هطول زخات من الامطار في شمال الموصل ودهوك والسليمانية وشمال اربيل نهار اليوم، وتقل الفرص خلال الليل، وتعود غدا الخميس غرب دهوك وشمال غرب الموصل”.

وأشار إلى انه “خلال نهار يوم الجمعة تزداد فرص هطول زخات من الامطار الخفيفة الى المعتدلة في مناطق متفرقة من مدن الشمال مع فرص للغزارة اضافة الى فرص لأمطار خفيفة تشمل مدن صلاح الدين وغرب الانبار وديالى ليلا، وربما تشمل الامطار الجمعة ليلا مناطق من الوسط والجنوب والفرات الاوسط”.

وبين عطيه، ان “الرياح تستمر متقلبة غير مستقرة يغلب عليها الاتجاه الجنوبي الشرقي مصحوبة بنشاط في مناطق غرب البلاد ، كما تستمر درجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض طوال الايام المقبلة”.