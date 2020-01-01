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حسينية اهل البيت ع تقيم مجلسها الحسيني الاسبوعي في كربلاء المقدسة

اقامت حسينية اهل البيت عليهم السلام وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية مجلسها الحسيني الاسبوعي وذلك في حي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا في كربلاء المقدسة ، بعد صلاة العشاءين من مساء اليوم الثلاثاء المصادف ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ بحضور مجموعة كبيرة من المؤمنين.

وتضمن المجلس التلاوة القرآنية المعطرة ودعاء التوسل ومن ثم محاضرة لسماحة الشيخ ابو احمد الناصري.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء والاحتفاء بالمناسبات الدينية وتستمر في ذلك طوال العام.

المكتب الاعلامي

٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

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