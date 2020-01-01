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حصيلة الضربة الأميركية على العراق: 54 قتيلاً و108 جرحى

أكدت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن حصيلة الضربة الأميركية على مقار حزب الله العراقي في العراق فقط بلغت 54 قتيلا و108 جرحى.

وقالت المصادر إن مشفى مدينة القائم العراقية استقبل الأعداد المذكورة من القتلى والجرحى من جراء القصف الأميركي، مساء الأحد.

وذكرت المصادر أن من بين القتلى والجرحى لبنانيين وسوريين وإيرانيين وعراقيين ينتمون لميليشيات حزب الله العراقي.

واستهدف القصف الأميركي بطائرات “إف 15” 5 مقار لحزب الله العراقي، أحد فصائل ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، في كل من العراق وسوريا.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.

وفي رد فعل، هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

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