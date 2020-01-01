رشيد سلمان

العلاقة الوثيقة و الحميمة بين امريكا و المنظمات الارهابية الوهابية السعودية الخليجية كشف اسرارها اوباما و هيلاري كلنتون و السنتر المقبور جون مكين واعتراف الامير بن سلمان بذلك هو سيد الادلة.

السنتر المقبور جون مكين (بايع) البغدادي في مقره في سوريا بمصاحبة وسائل الاعلام الامريكي.

البغدادي نشأ و تدرب في معتقل امريكي بالعراق استعدادا لإعلان (دولة الخلافة الامريكية) وليس دولة الخلافة الاسلامية ثم جند الخليج الوهابي بقيادة السعودية الرجال و النساء بفتوى (جهاد النكاح).

دولة الخلافة الامريكية نشرت القتل و الدمار خاصة في العراق وسوريا بعد ان احتضنت جنودها مجاهدات النكاح في المناطق التي سيطرت عليها في العراق وسوريا.

فتوى الجهاد الكفائي المباركة للمرجع السيد على لسيستاني جنّدت المقاتلين الشجعان من اهل الوسط و الجنوب و بالتعاون مع القوات المسلحة طرد جيش الخلافة الامريكية من اغلب المناطق ما خيّب امل امريكا لان ساستها و جنرالاتها خططوا لبقاء داعش 20-30 سنة.

القواعد الامريكية في العراق احتضنت (مجاهدي) دولة الخلافة الامريكية في معسكراتها لغرض نشر الفوضى و القتل والدمار بين الحين و الاخر لكي تبقى في العراق الى ابد الابدين.

هذا يفسر غضب ادارة دولة الخلافة الامريكية على كل من يحارب داعش من فصائل الحشد الشعبي لانه اعتداء على سيادة دولة الخلافة الامريكية.

اثناء الحرب على دولة الخلافة الامريكية قصفت القوات الامريكية قوات الجيش و الشرطة و الحشد الشعبي (خطأ) لفك الحصار عن تجمعات داعش بالإضافة الى تزويد هذا التجمعات بالسلاح و الشراب و الطعام.

تأييد دول الخليج الوهابي بقادة السعودية للقصف الامريكي على منظمات الحشد و احتفالها بذلك مع صمت حاضنات داعش بالعراق كشف المستور لان الكل يسعى لعودة دولة الخلافة الامريكية.

ختاما: اسم دولة الخلافة الامريكية اصح من اسم دولة الخلافة الاسلامية.