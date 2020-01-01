رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا بشأن مقال “مزور” في موقع اميركي

أصدرت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، توضيحا بشأن مقال مزور منشور في موقع برنامج الشرق الاوسط في منظمة اميركية، مشيرة الى أن المقال أحتوى على كثير من “الافتراءات والأكاذيب” بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح بهدف تضليل الرأي العام.

وقالت الرئاسة في بيان إن “وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تداولت مؤخراً مقالاً في موقع برنامج الشرق الاوسط في منظمة fpri الاميركية، أحتوى على كثير من الافتراءات والأكاذيب بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح بهدف تضليل الرأي العام العراقي”.

وأضافت، أن “المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تحرى عن الموضوع فاكتشف أن المقال ليس مزوراً فحسب، بل أن الناشرين زوروا نسخة من موقع المنظمة باختلافات في العنوان، وفي بلد آخر، وقد تم تسجيل وإطلاق الموقع المنتحل في ٢٦ آب ٢٠١٩ بهدف نشر مقالات للتشويش على الرأي العام، ضمن مواضيع سياسية مفبركة عديدة، لا أساس لها من الصحة”.

وتابعت، أن “المنظمة أعلنت اليوم على حسابها الرسمي @fpri بان الموقع المشار اليه منتحل و ينشر مقالات مزورة لا تمت الى المنظمة بإية صلة على الإطلاق، فيما أعلن ارون ستاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة fpri، و @aaronstein1 على حساب تويتر الخاص به ان المقال مزور والموقع منتحل”.

واشار الى أن “عملية التزوير المشار اليها والتي نفذتها جهات محترفة بالأكاذيب وبقصد تضليل أبناء شعبنا، تشير بلا شك الى حالة اليأس التي وصل اليها أعداء العراق، وهم يحاولون تشويه المواقف الوطنية للشعب العراقي ولسيادة الرئيس برهم صالح من خلال محاولة ربطها بإرادات خارجية”.