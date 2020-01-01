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عام الصحوة الوطنية و يقظة الإرادة العراقية القوية والصلبة !

بقلم مهدي قاسم

لم يكن عام 2019 عاما عاديا ، يشبه أعوام ماضية
سابقة مثقلة بشتى ضروب اليأس والقنوط والإحباط ، و بكل أنواع المرارة والمعاناة التي اعتاد عليها المواطن العراقي بفضل هيمنة عصابات المنطقة الغبراء وخونتها على مقدرات العراق و تسخيرها ــ كليا ــ لصالح النظام الإيراني ، وفي مقابل ذلك اللجوء إلى أهمال متعمد
للمستوى المتدني جدا لمعيشة غالبية العراقيين ــ حيث بعضهم ينبش حتى في الزبالة والقمامة بحثا عن لقمة متيبسة تسد رمقه ورمق أطفاله ، و كذلك أهمال عمليات التعمير و البناء و الخدمات و قطاعي التعليم والصحة التي تدهورت لمستوى الحضيض ..

إنما كان عام أمل كبير بامتياز و لا زال ــ ونحن
ندخل عاما جديد وواعدا بالخروج من النفق المظلم و المسدود و محمّلا بإمكانيات التغيير و الإصلاح ، أو على الأقل ، أنه خلق فرصا كبيرة ومتاحة لتحقيق ذلك ، و كل هذا ما كان ليتحقق لولا دماء شهداء انتفاضة تشرين العظيمة المجيدة والمسفوحة على محراب الوطن من أجل الحاضرين
و الأجيال العراقية القادمة ، ولا زال الثوار المنتفضين يضحون بدمائهم المستباحة ، حتى كادوا أن يبلغوا شيئا فشيئا 500 شهيدا ، فضلا عن أكثر من عشرين ألف جريح ومعوق و مفقود ، ناهيك عن المختطفين والمعتقلين بالمئات على أيدي المليشيات الإيرانية المجرمة و الناشطة
في العراق ..

و من المؤكد أن عراق اليوم سوف لن يبقى كعراق الأمس
: عراق عصابات اللصوصية والنهب المنظم للمال العام ، و لا عراق الخونة المتبجحين بعملتهم علنا للنظام الإيراني ، لن يبقوا مهما كلف الأمر ، و مهما تشاطروا و تفننوا و ابتكروا أفانين القتل و الدهاء الغبي و المكشوف على غرار ألاعيب النظام الدموي السابق ، ، و حتى
لو بقوا في السلطة ولكن لمدة محددة ، فأن مصيرهم ــ لا محالة ــ سينتهي إلى قمامة التاريخ كأي عملاء و خونة وطن في العالم ، من حيث أن التاريخ لا يرحم أحدا من الخونة والعملاء مهما تحجج من ذرائع عقائدية أو أيدويلوجية بائسة و مضحكة ورثة مقرفة ..

لذا فما أن دخلنا في الدقائق الأولى لعام 2020 حتى
وجدت نفسي أرفع كأس النخب ــ واقفا و منحنيا ــ أمام هؤلاء الشهداء الأماجد الذين ضحوا بحياتهم الغضة ـ لأن أغلبهم كانوا من شباب صغار و فتيان ــ ليصبح الأمل بالتغيير و الإصلاح أمر واقع و أكيدا ، مهما كان الأمر صعبا و شافا محفوفا بتضحيات قوافل بشرية جديدة و جديدة..

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