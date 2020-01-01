قطر تصدر بياناً بشأن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أصدرت دولة قطر بيانا تعقب فيه على تعرض سفارة واشنطن في بغداد لمحاولة الاقتحام من قبل مئات المتظاهرين المحتجين على الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع لـ “الحشد الشعبي”.

وأعربت الخارجية القطرية البيان الصادر، اليوم الأربعاء، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” لتلك الأحداث، واصفة محاولة اقتحام السفارة بأنها “عمل غير مقبول ومخالف للاتفاقيات الدولية”.

ودعا الجانب القطري الأطراف كافة في العراق “إلى ضبط النفس بغية تجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد حاليا”، مبديا دعمه الكامل للعراق وشعبه “من أجل الاستقرار والازدهار”.

وأصيب عشرات المتظاهرين أمس جراء محاولتهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، بعد مقتل وإصابة العشرات من عناصر “كتائب حزب الله” العراقية المنضوية تحت راية “الحشد الشعبي” جراء غارات أمريكية.

وحمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران المسؤولية عن الهجوم على السفارة، مهددا طهران بـ “دفع ثمن باهظ”.