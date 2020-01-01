كردستان: ممثلو الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم

أكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الدول والدبلوماسيين ضيوف العراق ويجب احترامهم وحمايتهم.

وقال بارزاني في بيان إن “التجمع والمظاهرات المدنية حق دستوري، بيد ان استخدام العنف والهجمات والتصرفات اللامسؤولة لاستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، تطور خطير، وننظر بقلق بالغ الی الاحداث الاخيرة والهجوم علی السفارة الامريكية في بغداد وانه عمل غير مقبول ومرفوض كليا ويعرض مصالح العراق للخطر”.

وأضاف: “الامريكيون حلفاء واصدقاء للعراق واقليم كردستان وكانوا شركاء رئيسيين في تحرير العراق والانتصار علی ارهابيي القاعدة وداعش، ولمواجهة مخاطر الارهاب وحماية مصالحهم، لا يزال العراق واقليم كوردستان بحاجة الی دعم وتعاون امريكا والتحالف الدولي”.

وتابع رئيس اقليم كردستان قائلا: “ممثلو الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم. نطالب الجهات المسؤولة ان تؤدي مهامها في الحفاظ عليهم والا تسمح بتعرض السفارات والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية الی الهجمات”.