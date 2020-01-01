مرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية: الضربة العسكرية بالعراق متهورة وقصيرة النظر

وصفت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية تولسي جابارد، الأربعاء، الضربة العسكرية التي نفذتها أميركا في القائم بأنها “متهورة وقصيرة النظر”، معتبرةً أن ترامب “يغرق أميركا في مستنقع الشرق الأوسط”.

وكتبت جابارد في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن “الضربة العسكرية التي قام بها ترامب في العراق متهورة وقصيرة النظر وتفتقر إلى الهدف الاستراتيجي”.

وأضافت: “لقد أدى ذلك إلى محاصرة سفارتنا وتقويض علاقتنا مع الحكومة والشعب العراقي خدمة لمصالح المملكة العربية السعودية والجهاديين، ترامب يغرقنا في مستنقع الشرق الأوسط”.

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، مساء الأحد (29 ‏كانون الأول 2019)، إلى ثلاث ضربات جوية أميركية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحاً.‏

وأقيمت، صباح أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.