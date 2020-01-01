نائب يكشف عن جمع تواقيع لالغاء الاتفاقية الامنية وتفكيك غرفة العمليات المشتركة

كشف نائب عن تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لاخراج القوات الامريكية من العراق والغاء الاتفاقية الامنية وتفكيك غرفة العمليات المشتركة، مؤكدا أن العام 2020 سيكون عام اخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال النائب سعد الخزعلي إن “العام 2020 سيكون عنوانه لا وجود للقوات الامريكية في العراق”، مؤكدا أن “سيادة البلد خط احمر على كل من يتربص الشر ب‍العراق وشعبه”.

واوضح الخزعلي “جمعنا تواقيع وتم تقديمها بغية ادراج قانون اخراج القوات الامريكية على جداول اعمال الجلسات”، مشددا “سنعمل بكل قوة على تمرير القانون”.

واضاف الخزعلي، ان “السيادة الوطنية فوق الجميع ونحن امام مفترق طرق، فاما ان نكون دولة لها سيادة ومستقلة وغير تابعة لطرف او ان نكون تابعين لمصالح السفارة الامريكية وهو الامر الذي لن نسمح به”، لافتا الى ان “القوى الوطنية والحشد الشعبي قد قالوا كلمتهم بانه لا وجود للاحتلال الامريكي على اراضينا ولا وجود لذيول المحتل واملاءات السفارة الامريكية”.

وأكد الخزعلي، ان “القوى الوطنية ماضية بتشريع قانون اخراج القوات المحتلة من اراضينا، ومن يصوت على القانون سيسجل التاريخ وقفته ومن يرفض سيلعنه التأريخ”، مؤكدا أن “اسماءهم ستعلن امام الجميع”.