30 كانون الأول

يوم جميل زاه ٍ لأهل الأرض …

عبوس مزعج لسكان جهنم ..

في مثل هذا اليوم من عام 2006 هبت ريح نتنة على نار جهنم

فالتفت ساكنوها من المجرمين و القتلة و طغاة الأرض ..

و إذا بالزبانية القساة …

يسحبون مجرما ً مقرنا ً في الأصفاد … سرابيله من قطران و تغشى وجهه النار ، مكفهر الوجه عبوساً ذي لحية كثة قذرة

و يضربونه على دبره و قفاه ..

مَن هذا المجرم الذي سوف يقبع في نار جهنم مدى الدهور و الأزمان..؟

تطلعوا .. و دققوا الأبصار …

فعبسوا و اكفهرت وجوههم المحترقة

إنه #صدام_المجرم .. بن العوجة ..

بن صبحة ..

القاتل المجرم ذو الأيدي الملطخة بدماء الآلاف بل مئات الآلاف من الأبرياء و البريئات و الأطفال …

من العراقيين ، و الإيرانيين ، و الكويتيين ، و الباكستانيين ، و البحرانيين ، و الحجازيين ، و غيرهم ..

و الذي إغتصب هو و إبنه عشرات البريئات من العراقيات .. ممن وثـّــقت ُ أنا … حالاتهن في تقرير عن

( إغتصاب و قتل و تعذيب 4000 إمرأة في بلد المقابر الجماعية ” العراق” في 930 صفحة) ..

إنه لم ينل جزاءه كما ينبغي ، بعد ، و إن قـُــتل شر قتلة إبناه المجرمان اللذان سبقاه إلى سقـــــر : #عدي_صدام_المجرم , #قصي_صدام_المجرم … ، و لا تزال جثتاهما واضحة للعيان لحد اليوم، و تشردت عائلته ، و طُلقت إبنته ، و ُأعدِم صهره ، و قُتل حفيده ، و قُطع رأس أخيه #برزان_المجرم …و لكن عذاب الله أشد ” فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ” 43 سورة الزخرف.

بالإضافة إلى ما تعرض له #صدام_المجرم من إغتصاب جنســـــــــــــــــــــــــــي ، حسب وثيقة هيئة علماء المسلمين في العراق.. و هذا ما أرفضُه …

كان يوم إعتقاله يوما ًسعيدا ً قرت فيه ملايين ُ الأعين يوم 13 كانون الأول عام 2003 .

و أحلى منه يوم إنتقل إلى سعير جهنم في الثلاثين من نفس الشهر بعد 3 سنوات..

فإلى عذاب الله الجبار المنتقم …

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (22) سورة السجدة

الدكتور صاحب الحكيم

سفير السلام العالمي

مقرر حقوق الإنسان

لندن 30 كانون الأول 2019