30 كانون الأول
يوم جميل زاه ٍ لأهل الأرض …
عبوس مزعج لسكان جهنم ..
في مثل هذا اليوم من عام 2006 هبت ريح نتنة على نار جهنم
فالتفت ساكنوها من المجرمين و القتلة و طغاة الأرض ..
و إذا بالزبانية القساة …
يسحبون مجرما ً مقرنا ً في الأصفاد … سرابيله من قطران و تغشى وجهه النار ، مكفهر الوجه عبوساً ذي لحية كثة قذرة
و يضربونه على دبره و قفاه ..
مَن هذا المجرم الذي سوف يقبع في نار جهنم مدى الدهور و الأزمان..؟
تطلعوا .. و دققوا الأبصار …
فعبسوا و اكفهرت وجوههم المحترقة
إنه #صدام_المجرم .. بن العوجة ..
بن صبحة ..
القاتل المجرم ذو الأيدي الملطخة بدماء الآلاف بل مئات الآلاف من الأبرياء و البريئات و الأطفال …
من العراقيين ، و الإيرانيين ، و الكويتيين ، و الباكستانيين ، و البحرانيين ، و الحجازيين ، و غيرهم ..
و الذي إغتصب هو و إبنه عشرات البريئات من العراقيات .. ممن وثـّــقت ُ أنا … حالاتهن في تقرير عن
( إغتصاب و قتل و تعذيب 4000 إمرأة في بلد المقابر الجماعية ” العراق” في 930 صفحة) ..
إنه لم ينل جزاءه كما ينبغي ، بعد ، و إن قـُــتل شر قتلة إبناه المجرمان اللذان سبقاه إلى سقـــــر : #عدي_صدام_المجرم , #قصي_صدام_المجرم … ، و لا تزال جثتاهما واضحة للعيان لحد اليوم، و تشردت عائلته ، و طُلقت إبنته ، و ُأعدِم صهره ، و قُتل حفيده ، و قُطع رأس أخيه #برزان_المجرم …و لكن عذاب الله أشد ” فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ” 43 سورة الزخرف.
بالإضافة إلى ما تعرض له #صدام_المجرم من إغتصاب جنســـــــــــــــــــــــــــي ، حسب وثيقة هيئة علماء المسلمين في العراق.. و هذا ما أرفضُه …
كان يوم إعتقاله يوما ًسعيدا ً قرت فيه ملايين ُ الأعين يوم 13 كانون الأول عام 2003 .
و أحلى منه يوم إنتقل إلى سعير جهنم في الثلاثين من نفس الشهر بعد 3 سنوات..
فإلى عذاب الله الجبار المنتقم …
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (22) سورة السجدة
الدكتور صاحب الحكيم
سفير السلام العالمي
مقرر حقوق الإنسان
لندن 30 كانون الأول 2019