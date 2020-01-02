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إلغاء رسوب طلبة المحافظات المشاركة بالتظاهرات

اعلنت وزارة التربية، امس الثلاثاء، انها الغت اوامر رسوب التلاميذ والطلبة بالمحافظات التي شهدت التظاهرات، مبينة ان ذلك جاء بغية اعطاء الطلبة فرصة كاملة لاتمام العام الدراسي بنجاح.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزيرة التربية سها خليل العلي بك، وافقت على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة”.واضافت الوزارة ان “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم الثانوي ابلغت المديريات العامة للتربية في محافظات (بغداد، البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، المثنى، القادسية، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى) بحصول موافقة العلي بك على الغاء الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لهذا العام”.

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