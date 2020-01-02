الجريمة الرابعة خلال 10 أيام.. ناشطون يطالبون بحماية دولية بعد عجز الحكومة عن حمايتهم

ذي قار / حسين العامل

أعلن مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار يوم الثلاثاء ( 31 كانون الأول 2019 ) عن مقتل الناشط المدني في مجال التظاهرات علي خالد الخفاجي على يد مجهولين،

وفيما عزا ناشطون مدنيون أسباب تصاعد عمليات الاغتيال واستهداف المتظاهرين الى عجز الأجهزة الأمنية واختراقها من قبل اتباع الأحزاب المتضررة من التظاهرات ، طالبوا بتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين.

وقال مصدر طبي في محافظة ذي قار للمدى إن ” أحد المتظاهرين يدعى علي خالد الخفاجي توفي متأثراً بجراحه في ساعة متأخرة من ليلة يوم الاثنين ( 30 كانون الاول 2019) بعد تعرضه للاغتيال على يد أشخاص مجهولين يستقلون سيارة لا تحمل لوحات تسجيل”، مبيناً أن ” الضحية أصيبت بعدة طلقات نارية في الرأس والوجه قرب علوة الخضراوات عند طريق المرور السريع “.

ويشير عدد من المشاركين بتشييع جثمان علي الخفاجي الى تعرض موكب التشييع الى إطلاق نار من مجهولين أثناء مرور الموكب بشارع الحبوبي وسط الناصرية.

وتعد جريمة اغتيال الخفاجي في محافظة ذي قار هي الرابعة خلال عشرة أيام وذلك بعد تعرض الناشط علي محمد مكطوف العصمي للاغتيال يوم الجمعة ( 20 كانون الأول 2019 ) قرب تمثال الشيباني الذي لا يبعد سوى 500 متر من قيادة شرطة ذي قار، وتعرض كل من علي الغزي و طارق الجحيشي لمحاولتي اغتيال في قضاء الغراف أصيبا على أثرهما بإطلاقات نارية غير قاتلة.

ومن جانبه قال الناشط المدني في مجال التظاهرات عدنان عزيز دفار السعداوي للمدى إن ” تواصل جرائم اغتيال واستهداف المتظاهرين من دون وضع حد لها من قبل القوات والأجهزة الأمنية يدعونا الى مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين الذين باتو يُقتلون بدم بارد امام أنظار الحكومة العراقية التي كشفت عن عاجزها في حماية المواطنين “، مبينا أن ” المتظاهر والمواطن العراقي بصورة عامة بات يواجه عدة سلطات وجهات وفصائل مسلحة تستهدفه منها مليشيات وأخرى حكومية مخترقة من قبل أحزاب متنفذة بالسلطة”.

وأشار السعداوي الى أن ” الأجهزة الأمنية تبدو في الكثير من الأحيان وكأنها سلطة خارجة عن سيطرة الدولة نتيجة اختراقها من الأحزاب “، منوهاً الى أن ” المتظاهر أصبح اليوم بين مطرقة المليشيات وسندان الحكومة “.

وأوضح الناشط المدني أن ” حياة المواطن وليس المتظاهر فقط أصبحت مهددة من عدة جهات ولا توجد جهة حقيقية يمكن أن يلوذ بها لتوفر الحماية”، وأضاف أن ” الدولة مصادرها أمنية ، والحكومة عاجزة حتى عن الكشف عن القتلة ناهيك عن عجزها في الحد من الجريمة”. وأردف السعداوي أن ” الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية بصورة عامة لم يكشفا لليوم عن أي من الجناة المتورطين بقتل واستهداف المتظاهرين رغم ارتكاب المئات من جرائم القتل والاغتيال “، منوهاً الى أن ” المتظاهرين في محافظة ذي قار تعرضوا خلال الأيام العشرة المنصرمة لأربع محاولات اغتيال ، فيما فقدوا خلال الأشهر الثلاثة من التظاهرات أكثر من 100 متظاهر وتعرض أكثر من 2500 من المتظاهرين للإصابة بجراح مختلفة نتيجة قمع التظاهرات “.

وأضاف الناشط المدني إن ” جميع هذه الجرائم لم يجرٍ الاقتصاص من مرتكبيها ولم يمثُل أي منهم أمام القضاء حتى الآن”، مؤكداً أن ” ما يحصل من قمع واستهداف يشير الى تورط قوى نافذة في الحكومة باستهداف المتظاهرين وهذا ما يجعل أجهزتها عاجزة عن ملاحقة الجناة”.

وأردف السعداوي أن ” القاتل لا يقول أنا قاتل ولا يسمح باعتقاله ما دام هناك جهات متنفذة تحميه”، وأضاف أن ” العراق في الوقت الراهن يمر بفوضى أمنية كبيرة وبات المواطن فيه كمن يسير في حقل ألغام ولا يعرف الجهة المتغوّلة التي تستهدفه أو التي ينفجر بارودها بوجهه” .

وكان مصدر طبي في محافظة ذي قار كشف يوم السبت ( 21 كانون الأول 2019 ) عن اغتيال شخص واحد وإصابة شخصين آخرين بجروح مختلفة ، بعد تعرضهم لمحاولتي اغتيال على يد أشخاص مجهولين يومي الخميس والجمعة ، وفيما اتهم ناشطون في مجال التظاهرات أحزاب السلطة المتضررة من التظاهرات بارتكاب جرائم الاغتيال ، أكدوا إنهم رفعوا شعار مستمرين لحين تحقيق كامل مطالبهم المشروعة.

وكان ناشطو التظاهرات في ذي قار حذّروا يوم الاثنين ( 16 كانون الأول 2019 ) من التصعيد الخطير في عمليات استهداف واغتيال المتظاهرين ،وفيما عدّوا ذلك مؤشراً خطيراً قد يقود البلاد الى الفوضى وهيمنة المليشيات والعصابات والأذرع المسلحة لأحزاب السلطة ، أكدوا أن اللجوء لتصفية المتظاهرين لن يرهبهم بل سيزيدهم إصراراً على المضي قدماً في طريق الحرية.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت في ( منتصف تشرين الثاني 2019 ) عمليات استهداف لمنازل وأماكن تجمع المتظاهرين بالعبوات الناسفة والصوتية ، حيث تعرضت 5 منازل وخيمة للفعاليات الثقافية الخاصة بالمتظاهرين للتفجير خلال أقل من ثلاثة أيام.

وكان تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع استهدف مكتبة المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية ليلة الجمعة ( 15 تشرين الثاني 2019 ) أسفر عن إصابة 11 جريحاً حالة أحدهم حرجة ( توفي فيما بعد ) ، فيما اتهم ناشطون في التظاهرات ” الطرف الثالث ” بتدبير الانفجار في إشارة الى المليشيات وأتباع الاحزاب المتنفذة المتورطة بقمع التظاهرات

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف في يوم الأربعاء ( 10 كانون الأول 2019 ) إن إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الأول لغاية 10 كانون الأول 2019 ) ، بـلغت ( 98 ) شهيداً وأكثر من 2650 جريحاً ونحو 500 متظاهر معتقل فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة، فيما تشير بيانات المؤسسات الصحية الى أن من بين الضحايا أكثر من 38 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً خلال شهر تشرين الأول 2019.

وكانت العديد من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة ذي قار قد شهدت انطلاق التظاهرات المطلبية في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول 2019 واستمرت لسبعة أيام توقفت بعدها لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين ( ع ) ، لتعاود بعدها في يوم الجمعة ( 25 تشرين الأول 2019 ) ، وقد بلغ إجمالي ضحايا التظاهرات في عموم العراق من الأول من تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 ، ( 432 ) شهيداً و 19 ألف جريح وأكثر من 3 آلاف معتقل ومختطف ومغيب.