الحرس الثوري رداً على تهديد ترامب: لا نخشى أي صراع

بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً في إشارة إلى اقتحام أنصار مليشيات عراقية موالية لها السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، الخميس، أن إيران لا تتجه للحرب، لكنها لا تخشى أي صراع.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن سلامي قال “لا نقود البلاد إلى الحرب لكننا لا نخشى أي حرب، ونقول لأميركا أن تحسن الحديث عند مخاطبة الأمة الإيرانية”.

يذكر أن ترامب، كان أكد مساء الثلاثاء، أن إيران ستدفع غالياً ثمن مهاجمة أتباعها للسفارة الأميركية في بغداد، مضيفاً أن هذا ليس تحذيرا بل تهديد. إلا أنه عاد وأوضح لاحقاً أنه لا يتوقع حرباً مع إيران، قائلاً من مقر عطلته في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع طهران، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس “أنا لا أرى ذلك يحدث”. وأضاف قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد “أنا أحب السلام”.