الخارجية الاميركية تبعث برسالة الى طهران بشأن احداث السفارة في بغداد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الأربعاء، إن على النظام الإيراني ألا يفسر التحركات الأميركية الهادئة بشأن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد على أنها ضعف من واشنطن.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح اليوم (1 كانون الثاني 2020)، أن “النظام الإيراني يخلط بين استراتيجيتنا وصبرنا ويأوله على أنه ضعف”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستقف مع مواطنيها الأميركيين وستدافع عن حلفائها ومصالحها، معربة عن أملها في أن “تردع” هذه السياسة النظام الإيراني، ولا تدفعه للقيام بأمور “سخيفة”.

وأكدت أورتاغوس أن الرئيس ترمب لديه “تشكيلة واسعة من الخيارات” بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها تجاه إيران بشأن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، وضمان أمن العاملين فيها.

وقالت إن “دفع النظام الإيراني (بإرهابيين) للسفارة الأميركية في بغداد لمواجهة الموظفين هناك ليس تصرف دولة طبيعية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران إلى أن يغير النظام الإيراني هذه السياسة”.

واستعرضت المتحدثة الأميركية سلسلة التهديدات التي شكلتها إيران للمنطقة والعالم في الآونة الأخيرة، بدءا من احتجاز ناقلات نفط في مياه الخليج، مرور بإسقاط طائرة أميركية مسيرة، وصولا إلى الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وقالت: “يجب أن نواجه التهديدات الإيرانية، وهذا يحدث منذ الصيف”، وأضافت: “كانت هناك تهديدات حتمت علينا تقليل عدد موظفي السفارة في بغداد”.

وجددت أورتاغوس التأكيد على أن واشنطن ستواصل “سياسة الضغط الأقسى” ضد النظام الإيراني وحلفائه، مشيرة إلى سياسة واشنطن في هذا الصدد لم تتغير.