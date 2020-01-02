الزراعة تصدر توضيحا حول استيراد بيض المائدة

اكدت وزارة الزراعة، الاربعاء، استمرار امتناع العراق عن استيراد بيض المائدة، كاشفة عن تطلع بغداد لتصدير الفائض من الانتاج المحلي الى الخارج خلال الربع الاول من العام الحالي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان صحفي ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 كانون الثاني 2020)، إن “الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع الحيواني وخصوصا الدواجن، أثمرت عن زيادة بانتاج البيض، وان العراق سيكتفي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ذاتيا من هذه المادة ويتطلع الى تصدير الفائض منها”.

وأضاف النايف،ان “منع الاستيراد اسهم بزيادة انتاج البيض وتوفيره في الأسواق فيما شكلت الوزارة لجانا بيطرية في المحافظات لزيارة حقول الدواجن والقرى والاهوار وبحيرات الاسماك، اسفر عن زيادة في انتاج الالبان ولحوم الدواجن والاسماك”.

واوضح، ان “معمل البان ابو غريب ينتج حاليا جميع الانواع وبكميات كبيرة تنافس المنتج المستورد، ما يشجع وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين، على افتتاح معامل جديدة للمعجون وكبس التمور، ومعامل لتصنيع اللحوم وتعليب الفواكه وغيرها”.