الشيخ علي: أميركا تقدر أضرار سفارتها بـ 100 مليون دولار وتطالب بتسليمها قادة الهجوم

اكد النائب فائق الشيخ علي، الأربعاء، ان واشنطن قدرت الأضرار التي لحقت بسفارتها في بغداد، نتيجة محاولة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين بمبلغ ضخم وهو ما يعد استخفافا بالمهاجمين.

وقال الشيخ علي، في تغريدة على “تويتر” اليوم، 1 كانون الثاني 2020، ان “الولايات المتحدة تقدر ضرر اعتداء المهاجمين على سفارتها ببغداد بـ 100 مليون دولارا أميركيا ثمن سياج وباب وجامة وچرچوبه”، مبينا ان “العراق سيدفعها من ميزانية شعبه”.

وتابع ان “أميركا طالبت بتسليمها قادة الهجوم على السفارة بهدوء، أو ترك الأمر لهم لاصطيادهم بالگزوة أو بالزنيگ”.

وفي تغريدة أخرى هاجم الشيخ علي، الأحزاب والقوى التي شاركت في قتل نحو 520 متظاهرا منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي، حيث غرد قائلا ” يصيحون الموت لأميركا.. بينما كان باستطاعة أميركا أن تبيد المهاجمين على سفارتها بالأمشي(الفليت) بف باف.. ولكنها لم تقتل مهاجما”.

واوضح ان “أحزاب العداء لأميركا نفسها قتلت 520 شابا عراقيا وجرحت عشرين ألفا منهم في سوح التظاهر”، وتساءل ” أيعقل أن أعداءنا أرحم لنا من أبناء جلدتنا؟!”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، دعت في وقت سابق اليوم، المحتجين المتواجدين قرب السفارة الاميركية في بغداد الى الانسحاب، فيما أشارت إلى ان ذلك يأتي “احتراما” لقرار الحكومة العراقية.