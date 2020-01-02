الشيعة العرب (هلكوا يوم اسس الحشد)..(ولمن ينبح امام سفارة امريكا التي خلصتنا من صدام)

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا هلك شيعة العراق يوم اسس الحشد..:

1. قمعهم الحشد بعشرات الاف الضحايا بانتفاضة تشرين 2019

2. الحشد هم حراس للنظام السياسي الفاسد القابع بالخضراء

3. الحشد مخلب ايران بالعراق..بجعل العراق مجرد ممر بري لطهران للمتوسط

4. الحشد رضى ان يكون مطية بيد ايران..يهدد بجر الصراع لداخل العراق اذا ما حصلت اي حرب بين ايران والمجتمع الدولي

5. الحشد دوره وضع عقبات امام تقارب العراق وشيعته العرب مع المجتمع الدولي والدول المتقدمة بالعالم..فيعرقلون بالمحصلة من نهوض العراق بكل المجالات..

هذا بعض من فيض

وكما نؤكد دائما:

انتفت الحاجة للحشد يوم هزم داعش وهلك ابو بكر البغدادي..

فكل شيء تنتفي الحاجة له..يصبح مثل (حفاظه الاطفال تحتاج للخلاص منها)..

وننبه: لا يمكن المقارنة بين امريكا والحشد…فامريكا بعد هزيمة صدام.. احتجناها لهزيمة داعش والقاعدة والمليشيات..واليوم نحتاجها لهزيمة ايران وطردها من العراق..ونحتاج امريكا للنهوض بالعراق صناعيا وزراعيا وخدميا وبالطاقة وبكل المجالات كدولة عظمى بقدراتها العلمية والعسكرية والصناعية.. وخير مثال.. اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية لعشرات السنين امريكا متواجده عسكريا وبكل المجالات بتلك الدول..لان تلك الدول والشعوب تعرف اهمية امريكا ومنفعتها لهم..

ونحذر من (سيناريو الحوثي بصنعاء.. يطبق ببغداد)..

(فتجمع مليشيات موالية لايران بالخضراء..انقلاب عسكري واضح)

فمليشة بملابس عسكرية.. (تحاصر السفارة الامريكية.. وتتحرك بالمقر الحكومي المنطقة الخضراء).. بنزول (مسؤولين مفترضين..بالحكومة يجهرون بالولاء لايران.. ويكتبون لافتات (سليماني قائدنا).. كهادي العامري رئيس قائمة البناء.. وقيس الخزعلي.. والخرساني.. وابو مهدي المهندس المسؤول بالحشد، ومسؤول الحشد والامن الوطني فالح الفياض).. بظل (خفوت كامل للحكومة المفترضة لتصريف الاعمال – عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية والبرلمان)…والمحتشدين حول السفارة الامريكية بملابسهم العسكرية.. لا يرفعون العلم العراقي بل اعلام مليشياتهم ..

ونطرح سؤال:

(اذا امريكا .. ابلغت رئيس الوزراء.. فهل بلغ الحشد رئيس الوزراء قبل قصف الامريكان)؟

(فهل ابلغت مليشة الحشد ومنها..كتائب حزب الله)…. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي..قبل ان تستهدف معسكرات للجيش العراقي تتواجد بها قوات امريكية كقاعدة K1 ).؟مثلما ابلغت امريكا عادل عبد المهدي بانها سوف تستهدف المتورطين باستشهاد وجرح امريكان وجنود عراقيين.. سقطوا بصواريخ المليشيات التي استهدفت معسكرات تواجد بها قوات امريكية…

فلماذا حكومة الخضراء لم تستدعي الحشد وابو مهدي المهندس وقيادات حزب الله الموالي لايران بالعراق.. عندما قصفوا معسكرات تابعة للجيش العراقي تتواجد بها قوات امريكية بالاتفاق مع حكومة بغداد. .اليس هذا اعتداء على الجيش العراقي ومعسكراته و مؤسساته..

لو الحكومة تخاف من مجرد استدعاء قيادات الحشد على جرائمهم بالعراق (الطرف الثالث) الذي قمع المتظاهرين.. وعلى استهداف مقرات الجيش العراقي المتواجد بها قوات امريكية.. وتهديدهم بجر الحرب للعراق لصالح ايران اذا ما دخلت ايران اي صراع مع امريكا..

وبخصوص..(ما وراء انسحاب التابعين ..للحشد من حول السفارة الامريكية ببغداد)

فهل رسالة ايران.. (للولائيين العراقيين).. (ان ايران غير مستعدة ان تخوض حرب شاملة.. مع امريكا) لخاطر عيون (الولائيين العراقيين)..تذكرنا بالحزب الشيوعي العراقي.. بالخمسينات..(عندما كاد الشيوعيين يتمكنون من الوصول للحكم).. (فاجتمع وفد سوفيتي شيوعي بشمال العراق مع وفد من الشيوعيين العراقيين).. وابلغ الحزب الشيوعي السوفيتي (شيوعي العراق) بان الاتحاد السوفيتي غير مستعد ان يخوض الحرب العالمية الثالثة لخاطر عيون الشيوعيين العراقيين..

ويؤكد ذلك (مسارعة ايران) لنفي اي دور لها بالهجوم على السفارة الامريكية في بغداد.. وكعادة طهران (ببيع البوخات).. محذرة من ما اسمته (أي خطوة غير محسوبة تجاه طهران).. وهذا بحد ذاته يؤكد (بان ايران غير معنية باي خطوة تقوم بها امريكا ضد مليشياتها واتباعها بالعراق).. الذين هم مجرد بيادق بيد ولي الفقيه الايرانية يحرقون كاوراق القمار..

والمضحك ان (هيئة الحشد الشعبي).. دعت انصارها اخيرا للانسحاب من السفارة الامريكية..

بدعوى (احتراما لقرار الحكومة العراقية التي امرت بذلك)؟؟ السؤال هل امرت الحكومة العراقية بحصار السفارة اصلا ؟؟ وانتم هيئة مفترضة حكومية؟؟ وعن اي حفاظ على هيبة الدولة وما تفعلونه كله انتهاك لهيبة الدولة.. فهل من هيبة الدولة ضرب مواقع تابعة للجيش العراقي تتواجد بها قوات تحالف دولية باتفاق .. موجودة ضمن اتفاق امني بين بغداد وامريكا.. ثم ما هي الرسالة التي اوصلها الحشد.. اليس الرسالة مسخت العراق امام المجتمع الدولي..

ولماذا لا تقولون الحقيقة.. (انسحابكم) هو بعد وصول تعزيزات امريكية للشرق الاوسط وليس للعراق فقط.. (فالحديدة الامريكية حارة..وتحتر).. وانتم اضعف من ان تواجهون امريكا..بعد ان فقدتم شعبيتكم بين الحاضنة الشيعية العربية بوسط وجنوب العراق التي تنتظر بفارغ الصبر الخلاص منكم على يد القوات الامريكية البطلة كما تخلص الشيعة بالعراق من طغيان حكم البعث والسنة وصدام عام 2003..على يد امريكا ايضا.. (علما ان الرئيس ترامب هدد ايران وحملها مسؤولية الهجوم على السفارة الامريكية وهدد بأنها ستدفع “ثمنا باهظا”)…

ثم (اليس استهداف مليشة الحشد.. ليس لانه قاتل داعش..بل لانه مخلب ايران)..

فاستهداف الحشد (لانه قاتل نيابة عن ايران بالعراق ..لتأمين ممر بري لطهران للمتوسط عبر العراق ).. وليس لانه قاتل داعش..فالجميع قاتلوا داعش (البشمركة والجيش وقوات مكافحة الارهاب وقوات التحالف الامريكية..الخ).. ولكن (الحشد وحدهم قاتلوا لتامين مطامع ايران بالعراق).. وهم الطرف الثالث الذين قتلوا وجرحوا 20 الف شيعي عربي متظاهر ضد الفساد بوسط وجنوب العراق..نيابة عن النظام الايراني الارعن.

ونسال (العراقيين عامة..والشيعة العرب خاصة)..(هل هم معادين لامريكا)..ام (معاتبين لها)؟؟

فرد الفعل (العتب) يكون عنيفا.. عند اهل الرافدين كما هومعروف.. فيظهر (عتابهم عداء شرس)..فيعتمد ما طرحته على ما يصرحون به .. (وخاصة ان العراقيين من شعوب العالم الثالث التي لا تحمل نفسها مسؤولية اعمالها.. ودائما تجعل لنفسها علاكة خارجية تعلق عليها فشلها)..

فالعتب ينطلق من (انتي امريكا.. اقوى دولة بالعالم.. وصلتي للفضاء الخارجي.. وكنا نتأمل ان تجعلين العراق بعد اسقط صدام..عام 2003.. مثل الامارات بالرفاهية ومثل كوريا الجنوبية بالصناعة..)..ومدننا تصبح عظيمة ببناءها وتطورها والافضل بالعيش..وليس الاسوء..مشكلة هؤلاء (المعاتبين) يعتقدون بان قدرة امريكا هي قدرة الله بارضه.. وهذا نفسه ما جرى بعد دخول بريطانيا ببداية القرن الماضي عندما شاهد الشيعة العرب لاول مرة بوسط وجنوب العراق (طائرة يقودها طيار)..فقالوا (متعجب خالقه بعيره) اي متعجب الله خالق بعير..وتناسوا الطير والصقر ..

وتناسى الشيعة بالعراق.. بان امريكا نجحت بشعوب برغماتية واعية كالشعب الياباني والالماني الذين استفادوا من امريكا وقواعدها العسكرية على اراضيهم..رغم امريكا هزمتهم بالحرب العالمية الثانية ورمت امريكا قنبلتين نوويتين على اليابان.. وتناسى ايضا العراقيين بانهم هم من انتخبوا (القوائم الاسلامية الفاسدة وشركاءهم بالعملية السياسية) باصابعهم البنفسجية وليس شعب تكساس في امريكا..

ثانيا:

الا يرى الشيعة العرب (الاكراد) فلماذا الاكراد استفادوا من امريكا..ونهضت مدنهم مقارنة بمدن لبائسة بوسط وجنوب العراق..فالعلة اذن ليس بامريكا بل بالشيعة العرب انفسهم.. فعندما تتحالف مع دولة معادية لامريكا كايران وهي دولة متخلفة.. فلا تلوم الا نفسك..فهل تعتقد ايران لديها اصلا قدرة على جعل العراق مثل اليابان او كوريا الجنوبية اوالامارات (لو كانت لديها قدرة لجعلت الايرانيين يعيشن مرفهين مثل الاماراتيين).. فايران نفسها بناها التحتية بنيت بشركات عالمية اوربية ويابانية وغيرها.. والحصار الامريكي عليها جعل ايران تخسر 200 مليار دولار وتقف معظم صناعتها وقدراتها.. الداخلية..

(فالبرلمان فاقد الشرعية..) .. (فلا يحق له اصدار اي قرار بانسحاب امريكا)..

فليس من حق (برلمان)..جاء باعتراف التقارير الدولية..(بالتزوير) وبمقاطعة اكثر من (90%) من العراقيين لانتخابات2018.. وانتفض ضده غالبية الشيعةالعرب بوسط وجنوب العراق.. بانتفاضة تشرين 2019.. وتجهر ايران بان (وصول الرئاسات الثلاث بالحكم بالعراق ..انتصارلايران على العالم)..ويحكم العراق (مليشيات موالية لايران..تعبث بامن العارق)..ولا تعير اي اهمية للاتفاقيات الدولية..

فهكذا برلمان لا يحق له ان يشرع اي قانون لانسحاب القوات الامريكية ..هذه القوات الامريكية التي اهم فوائدها للعراق وشعوبه.. (هو منع اعلان ايران ..بجعل العراق ولاية تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية تحت نظام البدعة ولاية الفقيه الحاكمة بطهران، وتحت قيادة كسرى ايران خامنئي.. )..وبمخلب ايران (سليماني) القيادي بالحرس الثوري الايراني السيء الصيت..

(ونقترح.. لامريكا).. (لانهاء الهرج والمرج.. المتجمعين امام السفارة الامريكية ببغداد..)

فقط تعلن امريكا.. عن (فتح باب الهجرة واللجوء لامريكا.. سوف تجد هؤلاء المتجمعين حول السفارة.. يقفون بطوابير للحصول عليها.. بدل ان يتجمهرون امام السفارة.. مع قياداتهم الموالية لايران الذين يريدون الشر بالسفارة)..اللهم اني قد بلغت..

والغريب ان (نتهم اننا ضد العروبة لاننا ضد الهيمنة الايرانية) (ثم ان الحشد من بدأ الاعتداء)

اولا: القصف الامريكي لمواقع مليشة حزب الله.. لم يكن عدوانا.. بل نصرة لامريكا للعراق وجيشه..حيث معسكرات الجيش العراقي هي التي استهدفت التي تتواجد بها قوات امريكية باتفاق رسمي بين العراق وامريكا.. في حين امريكا قصفت معسكرات مليشيات تهرب لها صواريخ ايرانية وضباط ايرانيين مرتزقة.. لتهديد دول الجوار

ثانيا:

يكتب على مبنى السفارة الامريكية من قبل المليشياتيين المتجمعين حول السفارة الامريكية (سليماني قائدنا) وسليماني ايراني .. (فهل هذه من العروبة بشيء)؟ فامريكا حررتنا من طغيان 1400 سنة.. عام 2003..في وقت ايران خامنئي كانت تقيم علاقات مع صدام..

(فابرز الحقائق التي كشفها.. تجمع المليشيات امام السفارة الامريكية):

1. ان المليشيات (الحشد) ليس لها اي شعبية بالشارع الشيعي العربي بالعراق.. (لذلك نجد المليشياتيين جاءوا بملابسهم العسكرية).. ليتجمهرون لعدم وجود (قاعدة شعبية لهم)..

2. الفرز الكامل بين المكون الشيعي بوسط وجنوب العراق..وبين (الغدة السرطانية ).\

3. مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل)

4. ان تظاهرات لمدة 3 اشهر.. بوسط وجنوب العراق ومنها ببغداد.. لم ترفع اي شعارات معاديةلامريكا.. ولم تحرق العلم الامريكي.. مما ارسل رسالة لامريكا والعالم ان شيعة العراق ليسوا ضد امريكا..

5. ان تجمع المليشياتيين حول السفارة الامريكية ورفعهم شعار (سليماني قائدنا) وسليماني ايراني فارسي قائد بالحرس الثوري الايراني.. وعدم رفعهم (العلم العراقي) واختزالها برفع اعلام مليشياتهم المواليةلايران وخاصة علم حزب الله الايراني الولاء .. كلها تكشف (عمالة هذه المليشيات وخيانتها لارض الرافدين)

6. ان الشارع الشيعي العربي لم يتفاعل مع قتلى مليشة حزب الله الذين قصفتهم امريكا بالانبار وشرق سوريا..

هذا بعض من فيض

نتعجب:

(يؤيدون ايران.. التي يرفضون الهجرة لها مع عوائلهم). .ولكن (يعادون امريكا التي يتمنون الهجرة لها مع عوائلهم)؟؟

فهذا احد اهم اسباب كوارث العراق..فمن يحكمنا يتحالف مع دول فاشلة كروسيا وايران.. بالمقابل يرسل ابناءه لدول ناجحة كامريكا واوربا..عود ليش؟ فماذا لو حكمنا حكام.. غير متناقضين نفسيا.. يتحالفوا مع دول يتمنون هم وعوائلهم الاقامة فيها لتطورها كامريكا والمانيا واليابان وكندا واستراليا.. الم يكن العراق اليوم ارقى دولة بالشرق الاوسط ومرفهة ومستقرة.

وننبه: هل تعلم (ان الاتفاقية الامنية بين امريكا والعراق).. هي الوحيدة التي (تبقي ما تبقى من العراق .. من ان يقع بيد ايران، وتعلنه ايران رسميا محافظة ايرانية كالاحواز)..

فلا سماح الله..(ان ارادات امريكا الانسحاب من العراق).. لا سامح الله ان تنسحب..المهم.. عليها: ان تفتح باب الهجرة واللجوء (لمن يريد من العراقيين بالداخل).. لانقاذ الاحرار من (سقوط العراق رسميا بيد ايران ومليشياتها) بالكامل اذا انسحبت امريكا..

ونحذر من (يطالب بعدم تدخل امريكا..):

اذا لم نطلب من امريكا التدخل.. فسوف تبقى الساحة للهيمنة الايرانية..ويتم قتل كل احرار العراق برصاص الغدر للطرف الثالث مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل لنكن واقعيين هذه هي الحقيقة امريكا انقذتنا من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.,. واليوم امريكا تدعمنا ضد الهيمنة الايرانية وعملاء ايران الولائيين..وقبلها نصرتنا ضد شراذم الصدريين ومليشياتهم بصولة الفرسان..

(فشيعة يرمون سفارة امريكا..التي حررتهم من طغيان 1400 سنة عام 2003):

وفي روايات الشيعة انفسهم (سوف يقاتلون الامام المهدي عندما يحررهم.. ويقولون له ..ارجع من حيث اتيت يا ابن فاطمة.. فليس لنا بك حاجة) نكران الجميل.. ,وعض اليد التي مدت لشيعة العراق..(سمة عملاء ايران والصدريين معا) ..

فالاقلية الولائية والصدرية.. (اورام سرطانية بالجسد الشيعي العربي بارض الرافدين)..:

1. .امريكا حررتكم من صدام والبعث وموروث 1400 سنة

2. .امريكا نصرتكم ضد الارهاب القاعدة وداعش والمليشيات

3. امريكا دعمت اقتصاد العراق لاكثر من16 سنة.

فما المفروض من امريكا ان تفعل حتى ترضون عنها؟ في وقت ايران تهينكم مثل الاذلة وتجعلكم تابعين خانعين لها..تسرقون العراق نيابة عنها.. (وانتم ياعملاء ايران تلهثون وراءها لهث الكلاب).. وهي تذلكم ذلة العبيد.. حتى اعترف عزة الشابندر ..كنا نقاتل لجانب ايران ضد ودولتنا العراق (والايرانيين يبصقون على من يقاتل الى جانبها من حملة الجنسية العراقية اي عليهم)..

وبخصوص تغريده الرئيس الامريكي:

(بدعوته للعراقيين.. بان هذا وقتكم للتحرر من الهيمنة الايرانية وسطوتها)

بهذا المعنى غرد الرئيس ترامب.. (السؤال يا سيد ترامب الموقر.. هل اسستم لنا تنظيمات سياسية .. او قوة مسلحة.. حتى نتحرك) ..فهل تريد من احرار الشيعة العرب والعراقيين ان يتحركون حتى تبيدهم مليشيات ايران المسلحة واحزابها الفاسدة التي بيدها السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف.. وبيدها مئات المليارات التي سرقتها بالسنوات الماضية

اين قنواتكم الفضائية المدافعة عن العلاقات الامريكية الشيعية العربية بالعراق.. والناطقة بلسان الشيعة العرب.. (لا يوجد) بالمقابل ايران نظامها اللعين لديهم 70 قناة فضائية واذاعية تروج لسموم الموالين لايران..

اعلم سيادة الرئيس ترامب:

اذا تدخلتم اليوم بكل الوسائل وخلصتم العراق وشيعتهم العرب من مليشيات ايران احزابها..صدقني سوف تجد شعب اوعى من ما كان قبل 2003.. وما بعده..

تذكر عزيزي ترامب تظاهر الشيعة العرب لثلاث اشهر وقتل وجرح منهم 20 الف ضحية.. ولم يجد من المجتمع الدولي اي تدخل..حتى اضعفوا التظاهرات وزخمها بالترهيب والتقتيل والخطف والدج بالسكاكين غيرها.. اعلم يا سيد ترامب ان شيعة العراق مع افضل العلاقات مع امريكا اليوم

ثم .. هل (انا واخوي على ابن عمي).. (واني وابن عمي على الغريب)..شعار (الطيحان حظ)

يعني (الحشد “الطرف الثالث”) قتلكم يا شيعة العراق (بالجملة فاوقع بكم 20 الف شهيد وجريح ومغتصب ومغتصبه ومخطوف ومعتقل).. باسابيع فقط..وبعد ذلك نجد من (يتعاطف مع قتلى الطرف الثالث مليشة الحشد.. بعد ان قامت امريكا بقصفهم وتدمير مواقعهم بالانبار وشرق سوريا.. وتحديدا مواقع مليشة كتائب حزب الله حيث تم تدمير صواريخ مهربة من ايران لهذه المعسكرات.. وقتل ضباط ايرانيين مرتزقة مختصين بالصواريخ).. التي يهددون بها دول اقليمية لصالح ايران..اليس المفروض اليوم خروج تظاهرات تأييد لامريكا وترحيب بهذا العمل..

ما الذي يمنعكم من ذلك.. (اليس الخوف من سلاح القمع التابع لمليشيات الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل).. بتواطئ من القوات الرسمية العسكرية والامنية مع هذه المليشيات..

يعني سؤال.. (هل المفروض مثلا اقف مع صدام .. عام 2003.. ضد امريكا).. التي تريد اسقاط صدام.. بدعوى (أني وابن عمي على الغريب)؟ لو اليابان والمانيا والخليج تبنوا هذا الشعار الطايح حظ.. كان حالهم حال الصومال والعراق وافغانستان..

وننبه/ لخطا التظاهرات.. (بشعاراتها).. وعدم (طرح خطاب)..

(لكسب مقاتلي الحشد لجانب التظاهرات.. وسحب البساط من تحت اقدام عملاء ايران)”

1. الاف من شباب الشيعة العرب (المتطوعين) استشهدوا بقتال داعش ومنها بجرف الصخر..(ثم ياتي خطاب غيث التميمي والتظاهرات يقولون.. اعادة النازحين السنة لجرف الصخر مثلا.. اي حواضن داعش)..(يعني دماء المقاتلين الشيعة ..ذهبت ادراج الرياح).. وهذا ما اخاف المتطوعين الشيعة الكفائيين

2. رفع شعارات (ليسقط الحاكم الجعفري..ولياتي حاكم سني لو مسيحي لو يزيدي.. الخ)؟؟ (يعني تظاهرات تهدف لاقصاء الشيعة عن الحكم)؟؟ نكسة عشرين جديدة؟؟وهذا ما اخاف حتى الشارع الشيعي العربي الرافض لايران.. وليس فقط المقاتلين الشيعة المتطوعين الكفائيين.. فلو كان الخطاب (اقصاء المحسوبين شيعيا الموالين لايران) كان خطاب مقبول.. ولكن اقصاء الشيعة ككل لتسليمها لغير الشيعة..واقصد رئاسةالزراء.. فهذا (كلام مرفوض))…

3. ا لغباء.. بربط شعار ايران بره بره.. بشعار.. يسقط الحاكم الجعفري الشيعي)..تحت عنوان (بعد ماكو طائفية.. نقبل باقصاء الجعفرية)..اعطى لايران ونظامها العفن ..(شرعية لدى بعض شرائح الحشد الشعبي “الطرف الثالث”)..

4. عشرات الاف المتطوعين الكفائيين (هم فقراء يتطوعون من اجل الراتب).. الشهري.. فكان المفروض ان يطرح مشروع من المتظاهرين..بتاسيس قوة عسكرية (كفيق او فرقة عسكرية تابعة للجيش العراقي الرسمي) يكون دورها الامنيوالعسكرية بوسط وجنوب العراق وبطوق بغداد وبمحاربة داعش بالمثلث الغربي.. (كان سيكون مشرع يسحب البساط من تحت اقدام الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل)..

5. هيئة الحشد كلنا نعلم هي بدعة.. ولكن الحق يقال هناك (فصائل مسلحة ليستولائية.. كقوات فرقة العباسة القتالية.. ولولاء علي الاكبر) التابعين للعتبات المقدسة.. فكان المفروض كسب هؤلاء بمشروع سياسي جامع للشيعة العرب من قبل المتظاهرين..

6. كان المفروض طرح مشروع وقضية للشيعةالعرب بوسط وجنوب العراق.. لسحب البساط من تحت اقدام التبعية الايرانية.. وايران معا.. بطرح (جعل العراق نظام رئاسي فدرالي).. بثلاث اقاليم فدرالية.. وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسيةو المالية عن شيعة العراق.. (بابرز الشيعة العرب كمكون).. مهمش.. (كان هذا المشروع سيلاقي قبولا كبيرا لدى الشيعة العرب ويسحب البساط من تحت اقدام ايران.. يكسب الاحوازيين الشيعة العرب لجانبنا).. ايضا..

7. كان المفروض على المتظاهرين الشيعة العرب بساحة التحرير وبوسط وجنهوب العراق ومنها بغداد.. ان يمدون رجليهم على كد غطاهم.. (فالاكراد لم يتظاهرون.. والسنة العرب لم يتظاهرون).. وفقط نحن الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق تظاهرنا.. فكان المفروض ان يتبلور مشروع برغماتي ليبرالي للشيعة العرب ينتشل الشيعةالعرب من الوحل الذي هم فيه..لا ان يطرح مشروع تحت شعارات (الوطنية الفارغة).. وشعارات الموت..(نموت ويحيى العراق) ولا نعلم ع راقكم لماذا لا يحيى الا بدماءكم.. لماذا لا نحيى يحيى العراق نموت يموت العراق؟

هذا بعض من فيض

فمن شعار (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم) الى شعار (ايران بره بره)..

تاريخ مشرف للشيعة العرب

فمن شعار (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم).. الذي رفعه الشيعة العرب ايضا بوسط وجنوب العراق ضد (اطماع مصر بارض الرافدين)..حيث كان المقبور المصري (جمال عبد الناصر) حاكم مصر الذي يطمع بضم العراق (كاقليم تابعة لمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها القاهرة وحاكمها هو عبد الناصر).. فرفع الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق ومنها ببغداد.. كتأييد للزعيم عبد الكريم قاسم (برفض جعل العراق مجرد اقليم تابع لدولة اجنبية مصر).. كذلك اليوم.. شعار (ايران بره بره) رسالة رفض لجعل العراق مجرد (ولاية تابعة لايران وعاصمتها طهران،وحاكمها حاكم ايران السيء الصيت.. خامنئي)..

وهنا نسال..(من وراء.. فبركة تصريحات لكلنتون).. وزعموا ما لم تقله كلنتون اصلا..

فقد قالت صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لـ”روبرت ماكي”: إن أنصار عبد الفتاح السيسي في مصر فبركوا تصريحات على لسان وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مذكراتها زعموا فيها أن الولايات المتحدة وراء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ”داعش”.وأشارت إلى أنه وفقًا لنظرية المؤامرة التي يبدو أنها بدأت من مصر فإن وانتشرت بعد ذلك بشكل سريع في المنطقة فإن “داعش” صناعة أمريكية كجزء من مؤامرة من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لاستبدال الحكام المستبدين في المنطقة بحلفاء إسلاميين.

ووفقًا لنظرية المؤامرة فإن كلينتون سعت لتعزيز الإخوان المسلمين في مصر لكن المحاولة أفشلت في اللحظات الأخيرة عندما قام الجيش المصري بالاستيلاء على السلطة وقام بإرسال الغواصات والطائرات المقاتلة لمنع وقوع غزو أمريكي لمصر..وتناولت الصحيفة انتشار تلك التصريحات المفبركة على الحسابات الخاصة بمؤيدي العسكر في مصر على “فيس بوك” مشيرة إلى أن تلك التصريحات على لسان “كلينتون” مصطنعة ولا يوجد لها أي أثر في كتابها “خيارات صعبة”. وتحدثت عن أن صحف ومنظمات إعلامية عربية في مصر وتونس وفلسطين والأردن ولبنان تقلت تلك التصريحات الملفقة على أنها حقيقية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المدونين المصريين أن وزير الثقافة المصري الجديد جابر عصفور تناول نظرية المؤامرة خلال تصريحات تليفزيونية تحدث خلالها عن أن علم من كتاب “كلينتون” أن الأمريكيين قرروا دعم وإنشاء “داعش” لتقويض الحكومة العسكرية في مصر التي أطاحت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الصيف الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن كلينتون تناولت في قسم من مذكراتها نظرية مؤامرة مشابهة تمثلت في تظاهر عدد من المعارضين للإخوان المسلمين بعد فوز مرسي بفترة وجيزة أمام فندق “فور سيزونز” التي أقامت فيه خلال زيارته لمصر عام 2012م رافعين إشارات تتهمها بالاتفاق السري مع الإخوان، مضيفة أن كلينتون رفضت التعليق على التصريحات الأخيرة المفبركة على لسانها.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم