القانونية النيابية تكشف عن حراك كردي لتغيير قانون الانتخابات

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، عن وجود مساع تقوم بها القوى الكردية لتعديل قانون الانتخابات المصوت عليه مؤخرا.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي ان ار تي” اليوم (1 كانون الثاني 2010)، إن “هناك قوى كردية (التغيير – الجبهة الاسلامية – الاتحاد الكردستاني)، تسعى لتعديل المادة الخاصة بالدوائر المتعددة من قانون الانتخابات”.

واضاف، ان “هذه القوى تعتقد بان المادة الخاصة بالدوائر المتعددة سوف لن تسمح للقوى المستقلة او الاحزاب الصغيرة بالفوز في الانتخابات”.

وصوت مجلس النواب على قانون الانتخابات وأقر كامل بنوده، وقرأت اللجنة القانونية المواد اعتبارا من المادة 15 والفقرات الخلافية فيها ومقترحات التعديل وتم التصويت عليها تباعا.

وأكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية سليم همزة، أن القوى الكردية ستطعن بقانون الانتخابات.