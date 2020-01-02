النفط تعلن عن منظومة جديدة للحد من التهريب

اكد وزير النفط ثامر الغضبان، الاربعاء، توقيع عقد لنصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، مما يساهم في الحد من عمليات التهريب.

وقال الغضبان في تصريح صحفي اليوم (1 كانون الثاني 2020)، إن “وزارة النفط وقعت عقدا لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، والعقد في مرحلة التنفيذ”.

واضاف، ان “جميع الأنابيب النفطية داخل العراق ستعمل بنظام (الجي بي اس)، ما يمكن الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة حركة الصهاريج في أنحاء البلاد، والكشف عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث هنا وهناك”.

واوضح، انه “سيتم اعتماد منظومة (الإسكادة) لكشف التجاوز على أنابيب النفط الخام بهدف السرقة وغير ذلك، ما يساعد الجهات الفنية والهندسية للتحرك بصورة سريعة لمعالجة الحالات الطارئة والسيطرة عليه، فضلا عن قيام شرطة الطاقة والجهات الأمنية بإلقاء القبض على المتورطين بوقت قصير”.

وتابع، ان “أي صهريج يحمل وقود النفط الأسود يعد مهربا، باستثناء صهاريج شركتي النقل البري وتوزيع المنتجات النفطية”.

وبين، ان “التعاقدات الأخيرة بحصر تسويق النفط الاسود بشركة (سومو) وعمليات النقل بشركات وزارة النقل والنفط، يحقق أرباحا للشركات الوطنية، ويحد من عمليات التهريب”.