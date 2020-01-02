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الهجرة إغاثة الاسر النازحة و العائدة ب (2,352,672) حصة إغاثية خلال العام الماضي

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن ان كوادرها في جميع المحافظات قامت باغاثة الاسر النازحة العائدة ب (2,352,672) حصة من المساعدات الغذائية و العينية و الصحية المختلفة لسد احتياجاتهم اليومية ، ذكر ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ، مبينا ان المساعدات الموزعة تضمنت ( سلات غذائية و صحية ، مستلزمات مطبخية ، مفروشات ارضية ، كسوة ملابس ، مبردات هواء ، افرشة ، اغطية ، وسادات ، خيم واغطيتها وحافظات مياه الشرب ) “.

وتابع عباس ان ” المساعدات الموزعة شملت جميع النازحين و العائدين في اغلب محافظات البلاد ، فضلا عن استمرار الوزارة بإغاثة الاسر النازحة في المخيمات و خارجها لحين عودتهم لمناطق سكناهم الاصلية حتى غلق اخر مخيم “.

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