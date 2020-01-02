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((( الولاياتالمتحدةالامريكيةتخلتعناصداقءاهالكنهادعمتاعداءها))))

بِسْماللهوبهنستعين….الشعبالعراقيبشكلعامكانشاكراوممتناللولاياتالمتحدةالامريكيةعندمااسقطتنظامصدامحسينوحزبالبعثفيالعراقوكنانعتقدانصانعالقرارالسياسيفيامريكاسينصفالشعبالعراقيالذيأنهكهالحروبالعبثيةوالحصارالاقتصاديوالدكتاتوريةالمقيتةوانالعراقكبلدغنيليسالاْردناومصراوالدولالأفريقيةاوحتىايران،كانبإمكانهمالإتيانبنظامديمقراطيوأناسذوشهاداتعلميةمرموقةيبنوندولةمدنيةتكونحليفةلامريكاوللغربوصديقةللروسوالصينويكونحالالعراقكحالدولالخليج.لكننظريةالفوضىالخلاقةالتيتحدثتعنهاكوندليزارايسبصراحةلمتأتيبأكلهاسوىلفترةقصيرة.انالاأتصوركيفيكونالانتقاممنشريحةفيالعراقلانصدامينتسبالىهذهالطاءفةوالإتيانباراذلالخلقوالذينيحملونالولاءوالروحوالعقيدةلدولةاخرىوتسلمونهمالحكمويدمرونالعراقفقطلانصدامالحاكمالسنيالوحيدالذيقصفاسراءيل(39)صاروخارضارضوعلىهذاالأساسيجبتسليمالعراقلإيرانولاغيرهحتىانتمالأمريكانضحيتمبمكاسبكموالتضحياتفيالأرواحوالتريلوناتمنالدولاراتمجردتسقيطدكتاتورتافهسادياسمهصداميستحقانتدمرونبلدوشعبباكملهلمجردالانتقام!!!!! .اعتقدامريكاكقوةعظمةتجيدتحطيمالأوطانوتركهاتغرقفيفوضىعارمةلكنهالاتستيطيعتصليحأخطاءهااوالاعترافبها.الهجومالبربريمنقبلاوباشالعصر ومرتزقةعليخامناءيمنالجحشالشعبيعلىبنايةالسفارةالامريكيةبقيادةابومهديالمهندسوهاديالعامريوحامدالجزائريوالجايجيقيسالخزعليخادممقتدىسابقاوقطيعمنأغنامسليمانيبرشقالسفارةبالحجارةهههههههوهمعندهمآلافالصواريخوحرقالسياجالخارجيوالسفارةتحتإمرةالقواتالامنالعراقية،هنااقوللامريكاحصدتممازرعتمهذهالعصباتالمزعومةبالحشدانتممندربتوهموسلحتوهموآتيتمبهمللحكمهذهبضاعتكم،سوفتقولونلاهمولاءهمإيرانينعملكنكماقصيتمالشرفاءوالأكفاءوآتيتمبالعملاءوالخونةوهلكُنتُمتتصورونمثلاهاديالعامريالذييحملالجنسيةالإيرانيةاوابومهديالمهندسالذييحملالجنسيةالإيرانيةاوحامدالجزاءريالذييحملالجنسيةالإيرانيةولديهمجموعةارهابيةتسمىالخراسانياواتباعحزبالدعوةاواتباعمقتدىالصدراوالحكيمعمارولدفيطهران؟؟؟المتكنالمخابراتالامريكيةلديهامعلوماتبانهولاءلاعلاقةلهمبالعراقأرضاوشبعاسوىانهميجيدوناللهجةالعراقيةلكنهمخدمرخاصقلباوروحالوليالفقيه،اتيتمبالمالكيوالجعفريالذينهممنمهدوالهولاءالخونةوالعملاءوالنغولةليكونواالفصداموألعنالفمرةمنصدام.سرقواالفمليارصنعواداعشقتلواآلافالعراقييندمرواالبنيةالتحتيةتخيلواشارعلميبلطوامامأنظارسفارتكمالليهياكبرسفارةبالعالم.معالاسفالرءيسترامبجعلمنامريكاأضحوكةومهزلةلايهابهاايدولةمندولالعالملانهتركالاقزاموالأراذلتتطاولعلىامريكاوهوساكتلانهرءيسولايةتويتروليسالولاياتالمتحدةالامريكيةالذيفتفتتالاتحادالسوفيتيويوغسلافيا.معقولةياترامبدولةمثلايرانتلعبوتدمراربعدولوتحتلدولهيحليفةلكموانتتغردعلىالتويترانايراندولةعظيمةوذوحضارةراقيةولانريدانندخلبخربمعهاوهيحرةبماتفعله،تعرفياسيدترامبكنتسعيدجداوفرحانواللهواللهعندماقريتكتابةعلىحاءطسفارتكمكتبهاتباعالمليشياتالإيرانيةوهمعراقيينطبعا(سليمانيقاءدي)ههههههههههه.هذهثمنخيانتكملاصدقاءكمالذينكانوايرفعونالورودلكم.اتمنىالهجومعلىسفارتكميضعصانعالقرارالسياسيالامريكيانيعيدحساباتهمنهوصديقامريكاوحليفهاويجبالدفاعوالاستقتاللأجلهملاتركهمللذءابتنهشبأجسادهم.نصيحةمنعراقيلصانعالقرار السياسيالامريكيالذينقتلواالفشابعراقيفيساحاتالعزوالكرامةفيالمحافظاتالجنوبيةوبغدادوساحةالتحريروالوثبةوالخلانيهولاءهمالقتلةالمجرمونالخونةوالعملاء هذاالحشدالمتجمهرامامسفارتكمجرحواثلاثونالفعراقيوقتلوامايقاربالفشابيسونايرانبأرضهاوشعبهاوحكامها.اليسالاجدرانيحكمالعراقابناءالعراق.اتمنىانلايطولانتقامالدولةالعميقةفيامريكامنهولاءالخونةوالسراقوالقتلةوتقديمهمللمحاكمومصادرةأموالهموكشفحساباتهمفيايرانوبريطانياواوربا.والعملعلىبناءعراقفدراليمدنيبعيدعنالأحزابوإيرانوتركياوالخليج،عراقيكونللعراقيينفقطوكنسكلرجالاتالدينلاعمامةسوداءولابيضاءولاحزبإسلاميلانكلهمسراقحراميةوقتلة:::::::: حامد اسماعيل

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