كشف مصدر مطلع، الخميس، انه سيتم اليوم توزيع رواتب المتقاعدين مع الزيادة المقررة لهم.

وقال المصدر ان “هيئة التقاعد سترسل اليوم قوائم الخاصة برواتب المتقاعدين لفروع مصرف الرافدين والرشيد، ليتم صرفها بمجرد وصولها للمصرفين”.

واضاف المصدر ان “هيئة التقاعد ستقوم ايضا باضافة الزيادة على رواتب المتقاعدين والبالغة 100 الف دينار لكل متقاعد”، مبينا ان “الزيادة ستكون فقط للمتقاعد الاصيل”.

يذكر ان هيئة التقاعد العامة قامت بصرف رواتب المتقاعدين شهريا بعد ان كانت تقوم بتوزيع رواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.