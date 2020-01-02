امريكا تحذر رعاياها من السفر الى العراق

حذرت الخارجية الأميركية، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، عازية السبب الى ما وصفته بخطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح.

وقال بيان للخارجية الاميركية ان “هناك تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق”.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، امس الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها “بسبب الهجمات على مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر”.

وألغت السفارة الأميركية في بغداد أيضا “جميع المواعيد في المستقبل”، وطلبت من المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.