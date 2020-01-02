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بالصور.. الاضرار التي تعرضت لها السفارة الاميركية في بغداد

أظهرت صور جديدة نشرتها وسائل اعلام اميركية، الأضرار التي لحقت بمدخل السفارة الأميركية في بغداد.
وتظهر الصور النوافذ وقطع الأثاث والرفوف المحترقة في غرفة الاستقبال بمجمع السفارة.

وذكرت تلك الوسائل انه “يمكن رؤية الدخان المنبعث من الغرفة بعد اقتحامها من قبل المحتجين الذين ساروا دون اعتراضهم في نقاط التفتيش بالمنطقة الخضراء المحصنة حتى وصلوا إلى بوابات السفارة واقتحموا الغرفة ورددوا هتافات مناهضة لأميركا”.

وأقيمت، اول امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع “شهداء الحشد الشعبي” الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
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