(بالفيديو) شاهد إنزال المارينز داخل السفارة الأميركية ببغداد

نشر دان سكافينو، أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، فيديو يظهر إنزالاً لعشرات عناصر المارينز داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وكتب على حسابه في تويتر: “مشاة البحرية الأميركيةMV-22 تنزل فرقة من القوات الخاصة (فرقة مشاة البحرية ذات الأغراض الخاصة للاستجابة للأزمات) – التابعة للقيادة المركزية لقوات المارينز في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ، العراق”

وأرفق مع التغريدة فيديو يظهر العشرات من القوات الخاصة تخرج من طائرات هيليكوبتر رابضة داخل السفارة في العاصمة العراقية.

يذكر أن السفارة تعرضت يوم الثلاثاء لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية ضمن ميليشيات الحشد الشعبي، حيث أقدم هؤلاء على حرق إحدى البوابات، وتحطيم زجاج غرفة أمن وكاميرات مراقبة.

Dan Scavino Jr. ✔@Scavino45 December 31, 2019– U.S. Marine Corps MV-22 Ospreys drop off Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command Marines at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq. ولاحقاً أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل “فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط “ردا على الأحداث الأخيرة في العراق”.

وقال إسبر في بيان، الأربعاء، إنه “سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور”، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أميركي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاورة للعراق. وأضاف أن هناك “قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها في الأيام المقبلة”.

إلى ذلك، أوضح أن “هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأميركية، كما شهدنا الثلاثاء في بغداد”.