بعد ازمة العيداني.. البناء في زيارة الى رئيس الجمهورية

زار وفد من تحالف البناء، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني.

وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير التعيبان اليوم (1 كانون الثاني 2020)، إن “هناك حراكا سياسيا متواصلا من أجل الإسراع بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد أن تم سحب ترشيح أسعد العيداني بشكل رسمي”.

وأضاف أن “وفدا من تحالف البناء زار رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور بشأن تقديم مرشح يحظى بمقبولية الشعب العراقي”، مبينا أن تحالف البناء ذاهب بإتجاه اختيار مرشح يمتلك المواصفات المطلوبة من قبل الشعب من حيث الاستقلالية، وليس من مزدوجي الجنسية وكذلك أن تكون لديه خبرة إدارية”.

وأوضح أن “التحالف لديه أسماء بديله لم يتم الاتفاق على اختيار مرشح من بينهم حتى الآن”.

ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح كتلة “البناء” البرلمانية برئاسة الحكومة، فيما أشار الى استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان.

وكانت كتلة البناء، قدمت اسم أسعد العيداني، محافظ البصرة، مرشحا لها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.