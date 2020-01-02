بناء الوطن يبدأ من بناء الذات

بقلم /عباس الصالحي

من يرفع شعار اريد وطن ومن يبحث عن كرامة وعزة وطن ومن ومن ومن ….

عليه ان يعي أولا ان لا وطن يبنى بنفوس مدمره خربه .

كيف يمكن أن نبني ونحن من الداخل نعاني الخراب

كيف نريد طرد الفساد والشر ونحن نعاني التناقض والحقد والغل بداخلنا .

كيف نريد وطن ذو سياده وكرامه وعداله ونحن نبحث عن أخطأ وسلبيات اخوتنا في هذا الوطن

البيت الصغير اذا كانت هناك ذره من الكره والحقد بين أفراده سيكون مصيره الدمار والتشتت فكيف بنا بوطن متعدد الطوائف والقوميات

الشعب الذي يبحث عن كرامه وعداله ويريد محاربة الكفر والظلم والفساد عليه ان يتكاتف أولا.

مادام فينا داء التسقيط أحدنا للاخر .. باحثين عن السلبيات تاركين الإيجابيات فلن نبنى بيت وليس وطن مهما طالت الايام والسنين .

من خرج الاصلاح يسمى الجوكر

ومن خرج ضد المحتل يسمى ذيل

ومن خرج لأداء وظيفته يسمى خائن

ومن خرج للنصح يسمى عميل

ومن خرج .. ومن خرج …..

كيف لنا الادعاء بحب الوطن ونحن نحقد ونكره من يعيش في هذا الوطن لاختلافه في الرأي معنا فقط.

ان أردنا ام رفضنا أمريكا وغيرها من دول العظمى تتحكم بمصائر العالم

وان أردنا ام رفضنا فايران وسعودية وسوريا والاردن وتركيا مؤثره بالمشهد العراقي بحكم موقعها منه

فعلينا البحث عن الاستفادة منها لمصلحة هذا الوطن والشعب كما تفعل غيرنا من الدول لبناء أنفسها.

كفانا تناحر فيما بيننا .. ولنفكر بمصلحة الوطن وبكل الطرق الداخلية والخارجية .

عقولنا ملكنا فلا نسمح لغيرنا باستخدامها بدل عنا .

#وطني لي ولك

#وطني قوي بجيشه وحشده وشرطته

#وطني جميل بشيعته وسنته ومسيحيته وشبكة وكرده وتركمانه

#وطني مثقف بمعلمينه ومدرسينه وفنانينة وطلبته

#وطني يبنى بيد أبنائه من مهندسين واطباء الطائرات اخرى .

#العراق_واحد_وهو_وطن_الجميع

اخوكم

عباس الصالحي