ترمب لا اريد حربا مع إيران، نصيحة للامريكان

نعيم الهاشمي الخفاجي

نشرت المواقع الالكترونية نص تغريدة للحلاب ترمب ( لا اريد ولا اتوقع حربا مع ايران) هذا شأنك أن أردت أن تحارب إيران أو لم تحاربها ، وأبعد شرك واجرامك عن شعب العراق وما حماقتك بقتل مقاتلين عراقيين ضمن قوات الجيش العراقي بالخطوط الأمامية لمقاتلك احبائك ياترمب الدواعش الذين انت ذكرة ذلك في معركتك الانتخابية وقلت أن الحزب الديمقراطي من خلال اعتراف هيلاري كلينتون أن امريكا هي التي سمحت لدول خليجية في تأسيس داعش، أمريكا وبالذات إدارة ترمب اعتمدت على اخبار جواسيس وعملاء من فلول البعث وهابي بنقل اخبار غير صحيحة حول مظاهرات العراق الأخيرة وفتحت شهيتكم العدوانية في إستهداف افراد قواتنا الأمنية والنتيجة انقلبت الأوضاع ضدكم ولأول مرة أصبح هناك غالبية عظمى من شيعة العراق بشكل خاص ومعهم أيضا إعداد كبيرة من المكونات العراقية الأخرى لا ترغب في وجود امريكا بالعراق، نحن نعلم انك لا تريد حربا مع ايران لأنك تعلم أن الشعب الإيراني مع قيادته، لذلك ارتكابك حماقة إستهداف المقاتلين العراقيين على حدود سوريا قد خلقت رأي عام شعبي رافض للاحتلال الأمريكي للعراق بكل أشكاله وأنواعه، ويسعني ان اضع اليكم مقال للاستاذ محمد عبدالمنعم الشمري وهو ينصح الامريكان بالكف عن افتعال ازمات تثير حفيظة غالبية عامة المواطنين وبالذات الشيعة ضد الامريكان.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل

نضع اليكم مقال للاستاذ محمد عبدالمنعم الشمري ينصح الامريكان

مقال للاستاذ محمد عبدالمنعم الشمري

الامريكان سقطوا صدام عام ٢٠٠٣

وتالي افترت عليهم

الامريكان سووا الطائفية عام ٢٠٠٦

وتالي افترت عليهم

الامريكان صنعوا داعش ٢٠١٤

وتالي افترت عليهم

الامريكان خنقوا عادل عبد المهدي عام ٢٠١٩

وتالي افترت عليهم

الامريكان ضربوا الحشد الشعبي قبل ايام

وتالي افترت عليهم

#خل_نفكر_شلون_نفكر

نصيحتي للامريكان :

اقترح على ال CIA و الخارجية الامريكية والبنتاغون …

أن يعيدون النظر بمستشاريهم لانهم أغبياء …

وأن يعيدون النظر بمصادرهم وعملائهم بالعراق لأنهم فارغين وجاي يغشوهم …

لان بصراحة نحب اللعب مع مستويات أعلى من مستواكم الحالي …

#مثلي_لا_يبايع_مثله