تفاصيل ربط العراق بالخليج.. 500 ميغاواط ستدخل لمنظومة الكهرباء الوطنية قبل الصيف

أﻋﻠﻨﺖ وزارة الكهرباء، الخميس، انها ستدخل 500 ﻣﻴﻐﺎواط اﻟﻰ المنظومة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ المقبل، مبينة ان ذلك يكون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ عن طريق اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ الوزﻳﺮ احمد اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ان “اﻟﻮزارة اﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل المدة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الماضية ﻋﻘﺪا ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لمجلس اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻹﻧﺸﺎء خطين ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔﺎﺋﻖ 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء الخطين”.

واﺿﺎف ان “الخطين ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﺑﻄﻮل 300 ﻛﻢ، ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ مسافتين، داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﺑﻄﻮل 80 ﻛﻢ، وداﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 220 ﻛﻢ، وﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ بالمنظومة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺎو اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻜﻮن اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﺨﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى، وﺑﻨﻔﺲ المواصفات اﻟﻔﻨﻴﺔ”، مشيرا الى ان “المشروع ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد 500 ﻣﻴﻐﺎواط، ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ، ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز الخطين ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ المقبل، وﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ المفاضلة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺠﺎز”.