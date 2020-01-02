تنمية المهارات الشخصية للتواصل التشاركي

شارك تسعة وعشرون طالباً في القانون من مستوى الماستر والدكتوراه في المجموعة الثانية من سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المصممة لإعداد الطلاب للعمل في عيادة قانونية جديدة مقرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. 14 من الطلاب إناث و 15من الذكور.

ركزت ورشة العمل على تطوير العلاقات الشخصية والتواصل التشاركي. وقام بتيسيرها بشكل أساسي مدرب التطوير الشخصي المحترف محمد الصقلي وتركّزت على ورشة العمل الافتتاحية التي عقدت في وقت سابق من نوفمبر. واصل الطلاب تقييم مستويات الطاقة لكل من أنفسهم والأطراف الأخرى من أجل تنظيم العواطف بشكل أفضل وفي نهاية المطاف توفير استجابات أكثر فعالية واستشارات قانونية للعملاء في المستقبل. لقد اكتسبوا تدريبًا عمليًا من خلال الاستماع والتعاطف النشط والبديهي في سياق عيادة قانونية من خلال مناقشة جماعية تفاعلية ولعب دور سيناريو مطبق.

في واحدة من المسرحيات الجماعية تحدى رجل زوجته الأولى بقراره أخذ زوجة ثانية. وفي المحكمة حكم القاضي لصالح الزوجة الأولى التي عارضت اقتراح زوجها. في قضية أخرى طلبت طالبة النصيحة بشأن امتحان فوّتته، وقد قابلها زملاؤها في عيادة القانون بروح الخدمة. وفي حالة أخرى احتاج طالب من الخارج إلى إجابات حول وضعه القانوني وتشاور مع ثلاثة من الزملاء في عيادة القانون. وأثناء شرح موقفه ومخاوفه أبدى أحد أعضاء عيادة القانون نفاد الصبر بينما أظهر الاثنان الآخران تعاطفا لا تشوبه شائبة ومهارات استماع نشطة. كان هؤلاء الأشخاص أكثر نجاحًا في قدرتهم على إدارة الاستشارات القانونية لأنهم تمكنوا من الوصول إلى مزيد من المعلومات وتطوير ثقة معززة مع العملاء.