خربانه . طلعت السلطة القضائية ( محاصصة )

اقول فلوس المشاريع مسروقة والسلطة القضائية محاصصة من المسؤول عن اموال العراقيين ومن يحاسب السراق .عجيب لم اسمع بالقضاء والمحاكم العراقية محاصصة الا منذ فتره قريبه ولهذا السسبب لم يتوقف نهب المال من الخزينة .اللعنة على الاحزاب السارقة والشعب جائع وهناك قول للعقلاء إذا طاولت المحاصصة السلطة القضائية بين الفرقاء السياسيون فحينها ستسقط الدولة نهائياً وفعلا الدولة شبه ساقطة وعاجزة ان تبني مدرسة وعاجزة ان تعين البطالة بالشارع العراقي وعاجزة ان تعين منظف الزبالة .مره سألت منظف لاوساخ بالشارع راتبك كم بالشهر قال على اساس ٣٠٠ الف دينار لكن المدير ياخذ منه ( ٥٠ ) الف دينار رشوة واستلم (٢٥٠ الف دينار حاليا .يارب المدير ابن كلب ياخذ حتى من الفقراء لعنه الله .

مره اصدر قرار بتعين رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري من زمان عائد الى حزب المالكي طيب كيف يحاسب هذا الرجل السراق والحرامية من الحزب وبقة الاحزاب مثله وليس حزب المالكي فحسب وانما جميع الاحزاب ظهرت ايضا محاصصة حتى بالقضاة والمحاكم .واكيد هولاء القضاة مع السياسين والبرلمانين ايضا مشمولين برواتب السجناء السياسين ورواتب ( رفحا ) يعيشون في اوربا ورواتب الضباط الدمج هي فرهود ونصفها كلك ..

والمنظف الاوساخ بالعراق شغلته معيبه ( ٢٥٠)الف دينار .بينما منظف الاوساخ في اوربا وامريكا يستلمون رواتب اكثر من خمسة الالف دولار بالشهر .ويملك بيت وسيارتين واحد خاص له والاخرى الى زوجته وعوائل مترفه لان هناك الحكومة خادمة للشعب وليس سلاطين على الشعب

وهكذا ميزانيه الدولة تتوزع على الاحزاب رواتب ومشايع وهميه ومخصصات اكثر من الدول المجاورة اذن العدالة مفقودة بالعراق .ولهذا مايتنازلون الا بالقوة والقتل ولايحبون العراق وشعب العراق ابدا هولاء السختجية ولائهم للخارج .. الكاتب علي محمد الجيزاني