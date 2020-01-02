دراسة.. بدائل السكر تزيد الوزن وتعرضكم لمرض خطير!

يلجأ بعض الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على رشاقتهم إلى إضافة بدائل السكر أو المحليات الصناعية إلى مشروباتهم أو حلوياتهم. لكن ما لا يعرفه هؤلاء هو أن هذه الاصناف تعود بتأثيرات سلبية على الصحة.

وأشارت إلى ذلك دراسة أسترالية أجريت في University of South Australia. ووجد فريق البحث برئاسة البروفيسور بيتر كليفتون أن الأشخاص الذين يستهلكون بدائل السكر أو المحليات التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية يواجهون احتمال اكتساب الوزن والمعاناة من النوع الثاني من داء السكري.

وجاء في بيان أصدروه: “تعمل تلك البدائل على التأثير سلباً على البكتيريا المعوية ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن واحتمال المعاناة من النوع الثاني من داء السكري”.

ولهذا نصح كليفتون بالتوقف عن استخدامها وبالاعتماد عل نظام غذائي صحي يحتوي على الحبوب الكاملة وعلى منتجات الحليب، ثمار البحر، البقوليات، الخضار والفواكه والماء.