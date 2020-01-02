د.اياد علاوي: تعاليم الاسلام توجب احترام الضيف والاعتداء على البعثات الدبلوماسية والعسكرية لا يليق بالعراقيين وأخلاقهم

يتابع زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بقلق بالغ تطورات الاحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الامريكية وتداعياته، وفي الوقت الذي يؤكد فيهسيادته ان التظاهر والاعتصام حقٌ دستوري وفق الطرق والاساليب القانونية، فإنه يوضح الآتي :

لقد كان السفراء والضيوف محل احترام وتقدير منذ صدر الاسلام وما قبله، ولقد احترم رسول اللهﷺ جميع الاتفاقيات بهذا الصدد، لذا فالالتزام بهدي الإسلام وأخلاق النبوة يستوجب ان يتأكدبالأفعال لا بالأقوال، كما توجب ذلك ايضاً اصول الضيافة العراقية وكرم وشهامة العراقي.

اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر اي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية أو العسكرية المتواجدة بدعوة من الحكومة العراقية او العاملين فيها ونحمل الحكومة وحدها مسؤولية ذلك، فاننا ندعوالاطراف الرافضة لأي تمثيل دبلوماسي لهذه الدولة او تلك على الاراضي العراقية الى ضبط النفس واستغلال نفوذها السياسي بالضغط على الحكومة لأجل الوصول الى تلك الغاية بدل اللجوء الى اساليب تسيء للعراق وسمعته.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

2 كانون الثاني 2020