سائرون والفتح تتبنيان إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

اكد نواب في تحالفي سائرون والفتح ان التصويت على الغاء الاتفاقية الامنية مع واشنطن اولى مهام البرلمان في العام الجديد.

وسبق ان تبنى التحالفان هذا التوجه الا انهما تراجعا خصوصا بعد تحذير القادة العسكريين من امكانية عودة داعش الى العراق وحديث اميركي عن دفع تعويضات.وقال النائب عن سائرون سلام الشمري، في بيان تلقته (المدى) انه “يجب ان تتوحد الصفوف في اولى جلسات مجلس النواب في العام الجديد من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين، واقرار القوانين التي طالب بها المحتجون من داخل ساحات التظاهر”.واضاف الشمري ان “اهم خطوة ستكون خلال العام المقبل التصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية المشؤومة ومنع التدخل الخارجي في العراق”، داعيا الجميع الى “ترك العراقيين يقررون مصيرهم بدون تدخلات خارجية”.

بدوره، كشف نائب عن تحالف الفتح، عن جمع تواقيع نيابية لاخراج القوات الامريكية من العراق والغاء الاتفاقية الامنية وتفكيك غرفة العمليات المشتركة.وقال النائب سعد الخزعلي في حديث صحفي إن “العام 2020 سيكون عنوانه لا وجود للقوات الامريكية في العراق”، مؤكدا أن “سيادة البلد خط احمر على كل من يتربص الشر ب‍العراق وشعبه”.واوضح الخزعلي “جمعنا تواقيع وتم تقديمها بغية ادراج قانون اخراج القوات الامريكية على جداول اعمال الجلسات المقبلة”، مشددا “سنعمل بكل قوة على تمرير القانون”.

واضاف الخزعلي، ان “السيادة الوطنية فوق الجميع ونحن امام مفترق طرق، فاما ان نكون دولة لها سيادة ومستقلة وغير تابعة لطرف او ان نكون تابعين لمصالح السفارة الامريكية وهو الامر الذي لن نسمح به”، لافتا الى ان “القوى الوطنية والحشد الشعبي قد قالوا كلمتهم بانه لا وجود للاحتلال الامريكي على اراضينا ولا وجود لذيول المحتل واملاءات السفارة الامريكية”.وأكد الخزعلي، ان “القوى الوطنية ماضية بتشريع قانون اخراج القوات المحتلة من اراضينا، ومن يصوت على القانون سيسجل التاريخ وقفته ومن يرفض سيلعنه التاريخ”، مؤكدا أن “اسماءهم ستعلن امام الجميع”.وشدد على ان “القانون بحال تشريعه سيكون ملزما للحكومة لالغاء الاتفاقية الامنية من امريكا، وسيتم تفكيك غرفة العمليات المشتركة واخراج الجنود الامريكين وسيبقى صوت العراق اعلى من جميع الاصوات”.وسبق ان دعا تحالف الفتح، الاثنين، البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية .

وقال التحالف في بيان، إن “الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية، والذي استهدف اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي في القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية، وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المساس بها”.

ولفت إلى أن “هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحد يتعلق بكرامته وسيادته”.

وأضاف التحالف: “إننا في تحالف الفتح إذ ندين بقوة هذا الاعتداء السافر على السيادة الوطنية ندعو القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن”.

الى ذلك، شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الاربعاء، على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية .

وجدد علاوي في بيان، رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وان يكون ابناؤه ضحيةً لذلك الصراع .

كما دعا الى الاسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية في العراق، او الغاؤها وتنظيم اتفاقية امنية جديدة، ان اقتضت الحاجة، على ان تكون جميع تلك القوات تحت ادارة وقيادة الدولة العراقية .وحذر علاوي من ان عدم تكوين جيش قوي، بعيد عن المحاصصة، يعني ان العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد “قوى الارهاب والتطرف”.