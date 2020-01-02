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صادقون تكشف عزمها اتخاذ اجراء بشأن تواجد القوات الاميركية في العراق

كشف النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان، الاربعاء، أن الكتلة ستقوم بجمع تواقيع لإدراج قرار إلغاء المعاهدة العراقية مع الولايات المتحدة وإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال ذيبان في بيان اليوم (1 كانون الثاني 2020)، “أن سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط أفقدته الكثير من حلفاء امريكا بالمنطقة وخلقت رفضا لها داخل المجتمع الأمريكي”.

وتابع أن “جريمة قصف الحشد الشعبي لا يمكن أن تبرر، كما أن أمريكا لا تملك دليلا على أن قصف قاعدة k1 تم من قبل الحشد الشعبي”. مشددا على أن “العراق ذا سيادة ولا يمكن تجاوزها وتعدي عليها مهما كان”.

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