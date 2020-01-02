Posted on by

قوات المظليين الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

غادرت قوات المظليين التابعة للجيش الأمريكي لقوة رد فعل فورية، لقاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متوجهة إلى العراق لتأمين السفارة الامريكية في بغداد.
وبحسب تقارير اعلامية، فأن القوات الأمريكية المنقولة إلى العراق، تنضم إلى الكتيبة الثانية ، فوج المشاة المظلي 504 ، فريق اللواء القتالي الأول ، الفرقة 82 المحمولة جوا . وتم نقلهم من القاعدة الأمريكية عبر طائرة النقل C-17 .

وكان وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، أعلن، أمس الأربعاء، أن واشنطن أرسلت نحو 750 جنديا لتأمين السفارة الأمريكية في العراق على الفور بعد المظاهرة، كما أكد أن هناك قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية صورا ومقاطع فيديو تظهر إرسال الجيش الأمريكي مجموعة من القوات الخاصة “المارينز” إلى مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد لتأمين مقر السفارة بعد اقتحامه من مقبل محتجين معترضين على استهداف أمريكا لمقرات الحشد الشعبي في العراق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البنتاجون أرسل الثلاثاء الماضى نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية فى بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون عراقيون غاضبون من الغارات الجوية الأمريكية على قوات “الحشد الشعبي” التى تدعمها إيران فى العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close