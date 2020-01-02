قوات المظليين الأمريكية تتوجه لتأمين السفارة في بغداد

غادرت قوات المظليين التابعة للجيش الأمريكي لقوة رد فعل فورية، لقاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متوجهة إلى العراق لتأمين السفارة الامريكية في بغداد.

وبحسب تقارير اعلامية، فأن القوات الأمريكية المنقولة إلى العراق، تنضم إلى الكتيبة الثانية ، فوج المشاة المظلي 504 ، فريق اللواء القتالي الأول ، الفرقة 82 المحمولة جوا . وتم نقلهم من القاعدة الأمريكية عبر طائرة النقل C-17 .

وكان وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، أعلن، أمس الأربعاء، أن واشنطن أرسلت نحو 750 جنديا لتأمين السفارة الأمريكية في العراق على الفور بعد المظاهرة، كما أكد أن هناك قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية صورا ومقاطع فيديو تظهر إرسال الجيش الأمريكي مجموعة من القوات الخاصة “المارينز” إلى مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد لتأمين مقر السفارة بعد اقتحامه من مقبل محتجين معترضين على استهداف أمريكا لمقرات الحشد الشعبي في العراق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البنتاجون أرسل الثلاثاء الماضى نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية فى بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون عراقيون غاضبون من الغارات الجوية الأمريكية على قوات “الحشد الشعبي” التى تدعمها إيران فى العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.