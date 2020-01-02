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** مادا تعني تغريدك ترامب ألاخيرة … حول أحداث سفارته في العراق **

تَرْجُمَة التغريدة

* إيران سوف تدفع ثمناً باهضاً جداً لمسؤليتها عن فقدان أي أرواح أو أضرار تلحق في سفارتنا أو في قواعدنا ؟

وهذا ليس تحذيراً بل تهديداً ، وسنة جديدة سعيدة ؟

* وكان قد صرح أحد المسوولين الامريكان بأن أحداث سفارتهم في طهران لن تتكرر بعد الان ، فاللعبة مع طهران غدت مكشوفة ؟

* وتشير الأنباء الى إنزال بعض القواة الخاصة من أحد ألوية الفرقة 82 المحمولة جواً ، والتي وتمركزت باقي قواتها في الكويت ،
وهنالك المزيد من القوات المبلغة بالتهئي للقدوم للمنطقة ؟

الخبر من موقع الحرة العراقية

سرسبيندار السندي

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