مادا تعني تغريدك ترامب ألاخيرة … حول أحداث سفارته في العراق **

تَرْجُمَة التغريدة
* إيران سوف تدفع ثمناً باهضاً جداً لمسؤليتها عن فقدان أي أرواح أو أضرار تلحق في سفارتنا أو في قواعدنا ؟
وهذا ليس تحذيراً بل تهديداً ، وسنة جديدة سعيدة ؟
* وكان قد صرح أحد المسوولين الامريكان بأن أحداث سفارتهم في طهران لن تتكرر بعد الان ، فاللعبة مع طهران غدت مكشوفة ؟
* وتشير الأنباء الى إنزال بعض القواة الخاصة من أحد ألوية الفرقة 82 المحمولة جواً ، والتي وتمركزت باقي قواتها في الكويت ،
وهنالك المزيد من القوات المبلغة بالتهئي للقدوم للمنطقة ؟
الخبر من موقع الحرة العراقية
سرسبيندار السندي