محمد عساف يحلّق عاليًا بأجمل الحفلات الفنية بمناسبة رأس السنة الميلادية في اسطنبول

فلسطين : 1/1/2020

أحيا الفنان محمد عساف احد أهم الحفلات الفنية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول بقاعة المؤتمرات ” Avrasya Yenikpi ” وشهد الحفل الأضخم حضورا كبيرا من مختلف الجاليات العربية التي قصدت اسطنبول لقضاء ليلة رأس السنة ، ليقدم خلال الحفل ، أجمل الأغنيات والمواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية بالإضافة إلى الدحية الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل .

كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها الفنان محمد عساف الذي نثر عبق أجمل الأغنيات العاطفية في فضاءات مدينة اسطنبول على مسامع جمهوره العاشق لصوت عندليب فلسطين ، الذي لم يهدا الى ان غادر المسرح وسط تفاعلا كبير متوجا عساف نجم المسارح العربية والأكثر حضورا في كافة الحفلات التي اقيمت على امتداد عالمنا العربي .

وحرص الفنان محمد عساف على توجيه رسالة لكل متابعيه بحلول رأس السنة الميلادية ، مقدرا لهم هذا الانتماء والدعم بعد ان وصل حسابه على الانستجرام 5 مليون مشترك ومتمنيا لهم ان يحمل العام الجديد 2020 الخير والسلام ، كما اعرب عن تقديره لهذا الجمهور الذي سانده في مشواره الفني معربا عن اعتزازه بهم جميعا ومؤكدا انه سيبقى محتفظا باختيار جمالية إعماله الغنائية ، إذ ليس ثمة مجال غير مجال الفن من يرفد ذائقتنا الفنية بكل ما هو جميل ، من جهة ثانية، يُتابع الفنان محمد عساف تحضيراته في العام الجديد 2020 للاستعداد لطرح عدد من الإعمال الغنائية .

المكتب الإعلامي للفنان محمد عساف