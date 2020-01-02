مشروع جامعة المشرق الأهلية صرحاً علمياً للنهوض بواقع التعليم الجامعي

حظي مشروع جامعة المشرق الأهلية كباقي المشاريع الإستثمارية التابعة للقطاع التعليمي بالدعم والإهتمام كون هذا القطاع من القطاعات الحيوية والمهمة في بناء جيل واعي ومثقف ولمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في العلم والتكنولوجيا . وستضم الجامعة أقساماُ عديدة نذكر منها :

• كلية الطب

• كلية الإدارة والإقتصاد

• كلية الصيدلة

• كلية الهندسة

• كلية العلوم التطبيقية

• كلية القانون

• كلية طب الأسنان

• بناية المختبرات

• بناية رئاسة الجامعة

يذكر أن المشروع سيكون مجمعاُ متكاملاً لكليات علمية وإنسانية لتكون صرحاً ينهض بواقع التربية والتعليم في العاصمة بغداد ويضاف الى سلسلة المشاريع الأخرى المماثلة له والمنفذة ضمن هذا القطاع . هذا وتضمنت المرحلة الأولى من العمل إنجاز (9) أبنية وهناك عدة مزايا خاصة بجامعة المشرق من ضمنها إنشاء شبكة نقل خاصة بالطلبة ونظام إدارة ألكترونية.

يقع المشروع في منطقة العامرية على طريق المطار _ مقابل ساحة عباس بن فرناس .

وإن شاء الله القادم أفضل لبغدادنا الحبيبة …

#هيئة_إستثمار_بغداد

#قسم_العلاقات_والإعلام

#القطاع_التعليمي

#جامعة_المشرق_الأهلية

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