Posted on by

يتعين على الانصار المتقاعدين ارسال شهادة اثبات الحياة للعام 2020

الرفاق الاعزاء في فروع روابطنا

تحية انصارية

بناءا على التعليمات الواردة من الجهات الرسمية في الاقليم يتعين على الانصار المتقاعدين ارسال شهادة اثبات الحياة للعام 2020 . يفضل الحصول عليها من ممثليات الاقليم في الخارج وذلك لانها لاتحتاج إلى تصديقات من وزارة الخارجية العراقية في بغداد عكس شهادات اثبات الحياة الممنوحة من السفارات. نرجو شاكرين أن يقوم كل فرع من فروع الرابطة بتجميعها وارسالها إلى اللجنة التنفيذية للرابطة في اربيل.

تقبلوا تحياتنا وتمنياتنا بعام جديد مفعم بالامل والمحبة

مكتب اللجنة التنفيذية 29 ديسمبر 2019

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close