الرفاق الاعزاء في فروع روابطنا

تحية انصارية

بناءا على التعليمات الواردة من الجهات الرسمية في الاقليم يتعين على الانصار المتقاعدين ارسال شهادة اثبات الحياة للعام 2020 . يفضل الحصول عليها من ممثليات الاقليم في الخارج وذلك لانها لاتحتاج إلى تصديقات من وزارة الخارجية العراقية في بغداد عكس شهادات اثبات الحياة الممنوحة من السفارات. نرجو شاكرين أن يقوم كل فرع من فروع الرابطة بتجميعها وارسالها إلى اللجنة التنفيذية للرابطة في اربيل.

تقبلوا تحياتنا وتمنياتنا بعام جديد مفعم بالامل والمحبة

مكتب اللجنة التنفيذية 29 ديسمبر 2019