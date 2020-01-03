أسوشيتدبرس: استهداف سليماني جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة

أكدت وكالة أسوشيتدبرس الاميركية، الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن أسوشيتدبرس، إن “استهداف سليماني جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان”.

الى ذلك، قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في جميع أنحاء العالم”.

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.