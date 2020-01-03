أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق “فوراً”

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالصواريخ في عملية أميركية في بغداد، وكذلك مقتل أبومهدي المهندس القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي بنفس العملية.

وقالت السفارة في بيان: “نظرا لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأميركية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير/كانون الثاني 2020 ومغادرة العراق على الفور.

يتعين على المواطنين الأميركيين المغادرة جوا إذا أمكن ذلك وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا”.

بالتزامن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأميركية ببغداد، فيما القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأميركية.