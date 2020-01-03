إعادة افتتاح أربعة طرق في الأنبار مغلقة منذ 40 عاماً

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار شرحبيل العبيدي، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح أربعة طرق مغلقة منذ 40 عاماً.

وقال العبيدي إن “الحكومة المحلية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، أعادت افتتاح أربعة طرق، حيث قامت الدوائر الخدمية بعملية إزالة التجاوزات القديمة على تلك الطرق، التي كانت في الحقبة الزمنية القديمة عبارة عن طرق صغيرة لم يتم استخدامها وغير مؤشرة على خارطة الناحية”.

وأوضح العبيدي، أن “الطرق هي طرق قرى المركان والمودع والسيد حمد وسكة العرب قرب برج الجواعنة”، مشيراً إلى أن “المسؤولين في المحافظة أكدوا أن هذه الطرق مغلقة منذ عام 1980”.

وأضاف، أن “افتتاح الطرق المغلقة سوف يساهم في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمكن سكان هذه القرى من التواصل بين مناطقهم بصورة يسيرة”، موضحاً أن “هذه الطرق ضيقة ولا يتجاوز عرضها 2م كون غالبية الطرق القديمة تكون ذات مساحة صغيرة تستخدم في السير مشياً على الإقدام”.