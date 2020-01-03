إهانة الكاتب (ح. ك.) لي بسبب دعوتي لعلمنة الدولة

ضياء الشكرجي

dia.al-shakarchi@gmx.info

كثيرا ما تعجبنا كتابات كاتب ما، أو يعجبنا كلامه في الإعلام. لكن عندما تختبر ذلك الكاتب بأخلاقه، يسقط في عينيك، عندما يظهر معتدا بنفسه إلى درجة مقرفة، بحيث يكاد يؤله، ولا يرى أي صواب فيما يطرحه غيره.

فبعد ما نشرت مقالتي «استفتاء 2026 على إقرار علمانية الدولة»، كتب لي متمنيا عليّ أن أترك هذا الموضوع، ولأني لم أقتنع بنصيحته، ورددت بأني أرى أن أواصل الدعوة إلى ذلك، اعتبرني متعصبا لفكرتي، ثم لم يكتف بذلك، بل وجه إليّ عبارات تعبر عن الاستهانة بي، وبما أكتب، وعن غروره بنفسه، واعتبر عدم عملي بنصيحته مبررا لتوجيه الإهانات إليّ، فكتب لي: «أنا على الأقل متخصص في الشأن السياسي وأحمل الدكتوراه في العلوم السياسية من أرقى الجامعات الغربية، فما هو تخصصك أنت كي تبدو واثقا؟» ولم يكتف بذلك، بل أضاف «فلست مدمنا على قراءة أفكارك المكررة والأحادية النظرة». مع العلم الرجل ليس مفكرا لكي يحكم على فكري، لأن الشهادة الأكاديمية والقراءات الواسعة والمتنوعة وحدها لا تصنع من الشخص مفكرا، ومع هذا يعطي الحق لنفسه أن يقيم فكري بما مر.

وكي أنصف الرجل، عليّ أن أذكر بعض مبرراته التي قد لا تخلو من ثمة وجاهة، لمطالبته إياي بترك الدعوة إلى علمنة الدولة العراقية، ولكن على كل منها ثمة جواب، كنت سأضعه بين يديه، لو شعرت أنه يريد أن يجري حوارا موضوعيا معي، وليس هدفه إثبات اختصاصه وعبقريته، والتوهين بأفكاري، والتنفيس عن احتقان يبدو قديما تجاه شخصي.

كتب: «وإذا ظهرت النتائج معاكسة ماذا نفعل؟ وإذا زورت إرادة الشعب؟ العراق الآن دولة علمانية، وعلينا التمسك بها، بدلا من المخاطرة باحتمالات غير معروفة النتائج».

جوابي: في هذه الحالة يبقى الحال على ما هو عليه، وهنا بصراحة بالرغم من عد قناعتي بهذه المخاوف، لم أكابر، بل أخذت ملاحظته بعين الاعتبار، عندما نشرت بعد يوم نفس المقالة على (صوت العراق) وموقعين آخرين، فأضفت إلى السؤال الأول الذي اقترحته للاستفتاء المطلوب الإجابة عليه بـ «نعم» أو «لا»، وذلك على سؤال: «هل توافق/ توافقين على إقرار أن تكون جمهورية العراق دولة علمانية ديمقراطية، قائمة على أساس المواطنة، تصون حرية الدين والعقيدة، وتعتمد مبدأ الفصل بين الدين وأي عقيدة ذات علاقة إيجابا أو سلبا من جهة، وبين شؤون السياسة والدولة من جهة أخرى؟». فأضفت إلى قسيمة الاستفتاء التي اقترحتها سؤالا آخر، عما إذا يفضل المواطن الإبقاء على نص المادة الأولى في دستور 2005 «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي»، أو يوافق على استبداله بالنص المقترح: «جمهورية العراق دولة ديمقراطية علمانية، اتحادية واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها نيابي». ومن هنا تنتفي المجازفة التي أشار إليها (ح. ك.) بأن لو كانت النتيجة ستأتي سلبا، سيكون ذلك مبررا للإسلاميين، باعتبار ذلك يعني إن الشعب بأكثريته قد اختار أن يكون العراق دولة إسلامية، وهو استنتاج غريب. مع إني جواب الأكثرية بـ «لا» لن يعني إن الأكثرية اختارت الدولة الإسلامية، بل في أقصى الاحتمالات، يبقى الحال على ما هو عليه.

والغريب إن من مبررات اعتراضه على مقالتي كون «العراق رسميا دولة علمانية الآن». ولا أدري ما إذا نسي المادة التي تقول «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، وما يمكن أن يترتب عليها، خاصة وهي تضمنت التعارض مع «ثوابت أحكام الإسلام»، حيث لا تعني إضافة «أحكام» التي رفضتها في لجنة كتابة الدستور، وأصروا عليها، إلا فقه الفقهاء، وخاصة مع إصرارهم آنذاك على حذف «المجمع عليها»، التي كانت في قانون إدارة الدولة، وحاولت بكل جهدي إقناعهم بالإبقاء عليها، فرفضوا رفضا قاطعا. ثم هل نسي صاحب شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من إحدى أرقى الجامعات الغربية النص الدستوري «يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي»، وما يمكن أيضا أن يترتب عليه؟ خاصة إذا أُوِّلَت بما يشتهيه الإسلاميون، فلا أدري كيف يعتبر العراق رسميا دولة علمانية.

الظاهر إنه بقوله إن «العراق الآن رسميا دولة علمانية»، يقصد إنها غير إسلامية، ولا أدري أبهذا الفهم حصل على الدكتوراه؟ ثم يضيف «وعلينا التمسك بها، بدلا من المخاطرة باحتمالات غير معروفة النتائج»، فنسلم إن هناك ثمة مجازفة، فبلا شك، عندما كنت أنوي الدعوة إلى ذلك ليس الآن، بل سنة 2026، فكنت بالتأكيد سأنظر إلى الاحتمالات آنذاك، وأرى كم من ضرر أو نفع في طرح الفكرة، وبعد التداول والتشاور مع من أعتقد بلزوم استشارتهم والتداول معهم.

على أي حال لا أدري ما الذي في الفكرة التي طرحتها، وما العيب في اقتناعي بها، حتى يعتبر عدم اقتناعي بتركها، كما تمنى عليّ، تعصبا مني لها، ومن أين أعطى لنفسه الحق أن يكون هو وحده المؤهل لتقدير ذلك، كونه يحمل شهادة عليا، وأما أنا فلا أملك شيئا يؤهلني للدعوة إلى ذلك، ثم من أين منح نفسه حق إهانة من يخالفه الرأي بوصفه (متعصبا) لفكرته، ذا (أفكار تكرارية)، و(نظرة أحادية)، ولم يستطع أن يتحلى بأدب الحوار، وأخلاق الاختلاف.

02/01/2020