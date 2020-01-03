“اكتب وصيتك”.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر للعراق

لا يزال اقتحام محتجين عراقيين موالين لإيران للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، يستحوذ على الاهتمام؛ إذ حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من خطورة السفر إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية.

وأظهرت صور جديدة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدخل سفارة واشنطن ببغداد، حيث طالت النيران النوافذ وقطع الأثاث والرفوف في غرفة الاستقبال بمجمع السفارة.

كما أظهرت بعض الصور ألسنة الدخان المنبعث من الغرفة بعد اقتحامها من المحتجين الغاضبين، الذين عبروا نقاط التفتيش بالمنطقة الخضراء المحصنة.

وبعد انسحاب المحتجين أمنت قوات الأمن العراقية مبنى السفارة، فيما أظهرت بعض الصور نيراناً مشتعلة من جراء عملية الاقتحام، التي جرت تحت أعين ومسمع قيادات شيعية بارزة موالية لإيران ، على غرار هادي العامري، وقيس الخزعلي، وفالح الفياض، وأبو مهدي المهندس وهم قادة مليشيات الحشد .

في سياق ذي صلة، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من خطورة السفر إلى العراق، ونصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى هناك في الوقت الحالي بسبب خطورة الوضع الأمني.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان لها، مواطنيها الذين يصرون على السفر إلى هناك إلى “كتابة وصية”؛ إذ جاء نصاً: “إذا قررت السفر للعراق فاكتب وصية، وحدد الأشخاص المستفيدين من التأمين أو التوكيل”.

ونصحت الوزارة كذلك “بمناقشة خطة مع الأحباء في ما يتعلق برعاية الأطفال، والحيوانات الأليفة، والممتلكات، والأصول غير السائلة، والأمور المتعلقة بجنازتك… إلخ”.

ودعت السفارة الأمريكيين الراغبين في السفر إلى “مشاركة المستندات الهامة ومعلومات تسجيل الدخول مع الأحباء حتى يتمكنوا من إدارة شؤونك إذا كنت غير قادر على العودة مثلما هو مخطط له إلى الولايات المتحدة”.

والأربعاء، أعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر؛ على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

يأتي هذا التطور رداً على غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع لكتائب “حزب الله” العراقي، أحد فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي”، بمحافظة الأنبار (غرب العراق)، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية رداً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، قتل خلال إحداها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك .

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بشن هجمات صاروخية (عبر وكلائها من الفصائل الشيعية) ضد قواعد عسكرية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.