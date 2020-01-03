البحرين: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق انتهاك صريح لاتفاقية فيينا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في العراق، فيما اعتبرت محاولة الاقتحام “انتهاك صريح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، والتي تعتبر انتهاكا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة”.

وشددت على “ضرورة التزام جميع الاطراف في جمهورية العراق بالمسؤولية وضبط النفس”، مؤكدة “موقف مملكة البحرين الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الامن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في جمهورية العراق”.

وأعربت الوزارة، عن “تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالتنمية والاستقرار”.