البنتاجون: ضربة أمريكية تقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الوزارة في بيان ”هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل“.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الوزارة في بيان ”هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل“.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية
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